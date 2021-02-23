Кого ждем? Меган Маркл и принц Гарри узнали пол ребенка

Пара хочет назвать малыша в викторианском стиле – Вайлетт, Дэйзи или Редмонд. Также ходят слухи, что если Маркл родит девочку, то ее точно назовут Дианой

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Одна из самых известных супружеских пар, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, уже узнали пол своего будущего ребенка и с радостью рассказали об этом друзьям – такое заявление сделала королевский эксперт Ингрид Стюарт.

Принц Гарри и его жена окончательно отреклись от престола и лишились всех королевских привилегий. Чета до последнего пыталась сохранить свои права на воинские звания принца и благотворительные патронажи его возлюбленной. Но есть и хорошие новости – пара навсегда позабыла о протоколе и перестала хранить секреты от близких.

По словам биографа Ингрид Стюард, Меган Маркл и принц Гарри уже узнали пол второго ребенка и сразу же поделились новостью с друзьями.

К слову, пара хочет назвать ребенка в викторианском стиле – Вайлетт, Дэйзи или Редмонд. Также ходят слухи, что если Маркл родит девочку, то ее точно назовут Дианой.

Кстати, вечеринку будущей мамы, по мнению Стюард, вполне может организовать Опра Уинфри: "скандальная бомба" или интервью, которое герцоги дали ей за пару часов до лишения титулов, говорят сами за себя.