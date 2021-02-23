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Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцина в коробках

В Греции сообщили о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19

© AP Photo / Yorgos Karahalis
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1777)
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Вакцинация в Греции началась 27 декабря, медики сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Греции медики выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19, пишет РИА Новости

Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca
© AP Photo / Cecilia Fabiano
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"Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией", — сказала председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге.

Вакцинация в Греции началась 27 декабря, медики сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По словам Теодориду, результаты в Греции "полностью соответствуют мировым научным данным".

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При этом генсек службы первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус заметил, что Греция превосходит средний показатель охвата вакцинацией по ЕС.

"В последнее время наблюдается тенденция к росту записей на прием для вакцинации. На данный момент количество записей — на 1,42 миллиона уколов: 600 тысяч для первой дозы и 820 тысяч для второй дозы", — сказал Фемистоклеус.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация в секторе Газа
© AP Photo / Khalil Hamra
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На март жители сделали уже 720 тысяч записей на прием, утверждает Фемистоклеус. Вскоре прививочные центры получат 112 тысяч доз от Pfizer, ранее поставили 24 тысячи доз от Moderna и 90 тысяч доз от AstraZeneca.

В начале февраля швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, шесть человек погибли. В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны заявили, что ни один из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.

В Нидерландах после вакцинации скончались по меньшей мере 15 пожилых людей, у 25 человек прививка вызвала анафилактический шок.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1777)
Теги:
Греция, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина


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