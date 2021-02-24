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Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Японии в масках

ВОЗ заговорила о неоднозначной ситуации с COVID в мире

© AP Photo / Koji Sasahara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1779)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210224/250985690/VOZ-zagovorila-o-neodnoznachnoy-situatsii-s-COVID-v-mire.html

Новые мутации коронавируса нового типа вызывают тревогу у экспертов Всемирной организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Пандемия коронавируса идет на спад, однако возникающие новые мутации COVID-19 поражают все больше стран, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация российской вакциной Спутник V
© AP Photo / Khalil Hamra
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"Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей. Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в релизе на сайте ВОЗ.

С 15 по 21 февраля в мире зарегистрировали 2 457 026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.

Между тем распространяются новые штаммы. Британскую мутацию обнаружили уже в 101 стране (на семь больше, чем на предыдущей неделе), "южноафриканскую" – в 51 стране (плюс пять), а "бразильскую" – в 29 (плюс восемь). Точных данных о том, что справляются ли с ними созданные вакцины, пока нет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1779)


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