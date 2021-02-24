ВОЗ заговорила о неоднозначной ситуации с COVID в мире

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Пандемия коронавируса идет на спад, однако возникающие новые мутации COVID-19 поражают все больше стран, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей. Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в релизе на сайте ВОЗ.

С 15 по 21 февраля в мире зарегистрировали 2 457 026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.

Между тем распространяются новые штаммы. Британскую мутацию обнаружили уже в 101 стране (на семь больше, чем на предыдущей неделе), "южноафриканскую" – в 51 стране (плюс пять), а "бразильскую" – в 29 (плюс восемь). Точных данных о том, что справляются ли с ними созданные вакцины, пока нет.