Беременных предупредили о росте случаев преждевременных родов при коронавирусе

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рост случаев преждевременных родов среди беременных с COVID-19 зафиксировали ученые Имперского колледжа Лондона. Результаты их исследования публикует The Journal Ultrasound in Obstrtrics and Gynecology.

В научном эксперименте приняли участие чуть более четырех тысяч жительниц Великобритании и США с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным диагнозом. Все женщины родили в период с января по август 2020 года.

Статистика такова: в США 15,7% заразившихся коронавирусом беременных женщин перенесли преждевременные роды, а в Великобритании этот показатель составил 12%. В обоих случаях это на 57% и 60% соответственно выше усредненного показателя.

Между тем, эксперты выяснили, что коронавирус нового типа не приводит к появлению на свет ребенка с недостаточным весом или к мертворождению.

Ранее Минздрав рекомендовал женщинам, переболевшим COVID-19, планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления.