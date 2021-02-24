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Опустевший международный аэропорт Тбилиси

Как в Грузию будут въезжать иностранные студенты

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (926)
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Sputnik Грузия
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Подробные правила и условия въезда в страну для иностранных студентов публикует Объединение аэропортов Грузии

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Иностранные студенты, которые уже привились вакциной (две дозы) от коронавируса, смогут въехать в Грузию без предварительной регистрации, прохождения ПЦР-теста или нахождения в карантинной зоне.

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Подробнее правила въезда в страну для иностранных студентов публикует Объединение аэропортов Грузии на своей странице в Facebook.

Что касается тех, кто не делал ковид-вакцину, то эти студенты делятся на две категории.

Первая - это граждане государств-членов ЕС, Израиля, Турции, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.

Перед пересечением государственной границы Грузии они должны заполнить специальную электронную форму, в которой укажут историю поездок за последние 14 дней, местоположение, где именно они будут находиться в Грузии, а также контактные данные.

При въезде в Грузию они должны предъявить документ, подтверждающий прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов. На 3-й день после пересечения границы они должны пройти ПЦР-тест за свой счет. Они не будут подвергаться обязательному карантину, если за последние 14 дней у них нет истории пребывания в Великобритании или Северной Ирландии.

Помимо студентов из вышеперечисленных стран, другие для того, чтобы приехать в Грузию, должны за 10 рабочих дней до визита зарегистрироваться на сайте правительства Грузии - "StopCov.ge" и заполнить специальную форму.

Стоит учесть, что информация о согласии или отказе во въезде в Грузию доводится до сведения иностранных студентов по электронной почте соответствующим высшим учебным заведением.

Те, кто получил согласие на въезд в Грузию, должны предоставить документ о прохождении ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда в Грузию, после чего их направят в зону карантина. Пребывание здесь они оплачивают за свой счет.

По истечении 8-дневного обязательно карантина они должны будут пройти ПЦР-тестирование за свой счет. И еще: все, кто совершили поездки в Великобританию и Северную Ирландию в течение последних 14 дней, отправятся на 12-дневный карантин. С более детальной информацией можно ознакомить здесь.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (926)


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