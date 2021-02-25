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Пандемия COVID-19. Верующие евреи в масках во время праздника Суккот, старый город. Иерусалим, Израиль

Граждан Грузии предупредили о новых ограничениях в Израиле

© AP Photo / Sebastian Scheiner
Общество
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, вызванной коронавирусом, на время введутся новые ограничения

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. По решению правительства Израиля на праздник Пурим с 25 по 28 февраля в стране будет действовать "комендантский час", говорится в сообщении на сайте посольства Грузии в Израиле.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В дни праздника с 25 февраля по всему Израилю будут действовать ограничения на передвижение с 20:30 вечера до 5:00 утра. Выходить из дома в этот промежуток времени запрещается. Срок ограничения заканчивается в 5:00 утра в воскресенье, 28 февраля.

"Запрещается удаление от места жительства более чем на 1 километр, ходить в гости. Общественный транспорт прекратит работу в 20:00", – сказано в сообщении.

По еврейскому календарю Пурим празднуют 14 числа месяца Адар – в 2021 году праздник выпадает на 26 марта, но, как и все иудейские торжества, его начинают отмечать накануне с заходом солнца.

Обычно в Пурим по традиции устраивают театрализованные представления, костюмированные балы, маскарады и карнавальные шествия. Самый яркий парад по традиции проходит в Тель-Авиве, где люди одеты в самые невообразимые костюмы, веселятся под громкую музыку лучших ди-джеев. Однако, во избежание новой вспышки коронавируса, массовые мероприятия в этом году также запрещено проводить, даже до наступления "комендантского часа".

Теги:
Ограничения, Израиль


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