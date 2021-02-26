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Мессенджеры Telegram Signal WhatsApp

Назван самый безопасный мессенджер в мире – результаты исследования

© photo : Unsplash / Adem AY
Общество
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Приложение для обмена сообщениями Signal – лидер по безопасности среди мессенджеров, считают эксперты Artezio

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. По итогам проведенного компания Artezio назвала самые безопасные мобильные приложения для обмена сообщениями, передает Sputnik Беларусь.

Многие пользователи массово перешли на Signal в этом году, после того, как в январе 2021 года WhatsApp изменил свою политику конфиденциальности. По новым правилам, пользователи приложения автоматически соглашаются передавать свои данные в Facebook, которому оно принадлежит. Не остался незамеченным и пост Илона Маска, посоветовавшего переходить на Signal.

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© AP Photo / POOL
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В ходе исследования порядка 30 приложений рассматривались по 50 различным критериям. В "шорт-лист" вышли только те мессенджеры, которые используют технологию сквозного шифрования и способны обеспечить высокий уровень защиты данных.

"В тройку самых безопасных мессенджеров вошли Signal, Wickr и Viber, который опередил Telegram. Мессенджер Signal по-прежнему получает высокую оценку экспертов за качество протоколов шифрования, наличие двухфакторной идентификации, шифрование по умолчанию и готовность к раскрытию персональных данных", – отметили в Artezio.

Мессенджер Telegram
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Таким образом, Telegram занял четвертую позицию. WhatsApp, "даже несмотря на скандал с обновленным пользовательским соглашением", также вошел в рейтинг самых безопасных мессенджеров, однако занял лишь последнее восьмое место.

Эксперты пришли к выводу, что WhatsApp не следует использовать для деловых переписок или передачи конфиденциальной информации.

Компания, проводившая исследования, занимается разработкой программного обеспечения и консультированием в этой сфере.



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