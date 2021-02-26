Производство российской вакцины "Спутник V" стартовало в Беларуси

Сейчас Беларусь закупает препарат от коронавируса у России, но республика готовится к производству вакцины по российским технологиям на своих мощностях

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Испытательный розлив вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси с 1 марта, препарат будут производить на базе "Белмедпрепаратов", заявил в пятницу министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает Sputnik Беларусь.

"Сегодня произведена пробная партия российской вакцины, которая выпущена на мощностях "Белмедпрепаратов". Это очередной шаг по локализации препарата в Беларуси", - сказал Пиневич.

Он отметил, что взаимодействие с российскими коллегами носит стратегический характер и напомнил, что Беларусь первой из иностранных государств провела клинические испытания "Спутник V", зарегистрировала ее и начала производить.

На базе "Белмедпрепаратов" в Беларуси планируют выпускать по 500 тысяч доз этой вакцины в месяц, однако это будет зависеть от возможностей и потребностей Минздрава республики.

"Спутник V" зарегистрирован в 37 странах, Беларусь стала первым иностранным государством, где начали использовать российский препарат. В конце 2020 года им начали прививать медработников, находящихся в зоне риска. На сегодняшний день привито около 30 тысяч человек.

Ожидается, что массовая вакцинация граждан республики стартует уже в апреле. Две компоненты в государственных поликлиниках можно будет получить бесплатно, в частных центрах - на платной основе. Планируется, что вакцинация охватит более 5,5 миллиона человек и будет проводиться на добровольной основе.

В начале февраля Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса – "ЭпиВакКорона", а на прошлой неделе Китай - 100 тысяч доз своей вакцины производства компании "Синофарм".