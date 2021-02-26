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Ампулы с вакциной ЭпиВакКорона, архивное фото

Производство российской вакцины "Спутник V" стартовало в Беларуси

© photo: Sputnik / Михаил Голенков
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1784)
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Сейчас Беларусь закупает препарат от коронавируса у России, но республика готовится к производству вакцины по российским технологиям на своих мощностях

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Испытательный розлив вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси с 1 марта, препарат будут производить на базе "Белмедпрепаратов", заявил в пятницу министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает Sputnik Беларусь.

"Сегодня произведена пробная партия российской вакцины, которая выпущена на мощностях "Белмедпрепаратов". Это очередной шаг по локализации препарата в Беларуси", - сказал Пиневич.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация российской вакциной
© AP Photo / Matias Delacroix
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Он отметил, что взаимодействие с российскими коллегами носит стратегический характер и напомнил, что Беларусь первой из иностранных государств провела клинические испытания "Спутник V", зарегистрировала ее и начала производить.

На базе "Белмедпрепаратов" в Беларуси планируют выпускать по 500 тысяч доз этой вакцины в месяц, однако это будет зависеть от возможностей и потребностей Минздрава республики.

"Спутник V" зарегистрирован в 37 странах, Беларусь стала первым иностранным государством, где начали использовать российский препарат. В конце 2020 года им начали прививать медработников, находящихся в зоне риска. На сегодняшний день привито около 30 тысяч человек.

Пандемия коронавируса COVID - 19 - вакцинация
© AP Photo / Jae C. Hong
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Ожидается, что массовая вакцинация граждан республики стартует уже в апреле. Две компоненты в государственных поликлиниках можно будет получить бесплатно, в частных центрах - на платной основе. Планируется, что вакцинация охватит более 5,5 миллиона человек и будет проводиться на добровольной основе.

В начале февраля Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса – "ЭпиВакКорона", а на прошлой неделе Китай - 100 тысяч доз своей вакцины производства компании "Синофарм".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1784)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Вакцинация, Беларусь


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