12:20 28 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Социальная сеть Фейсбук Facebook

Facebook присудили выплатить 650 миллионов долларов жителям американского штата

© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210228/251022930/Facebook-prisudili-vyplatit-650-millionov-dollarov-zhitelyam-amerikanskogo-shtata.html

Каждый житель штата Иллинойс получит по меньшей мере 345 долларов в качестве компенсации от Facebook

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц, передает газета Chicago Tribune.

Жители штата Иллинойс в 2015 году подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных, передает Sputnik Беларусь.

Австралийская пресса и Facebook
© AP Photo / Rick Rycroft
Новости блокировать не будут: о чем договорились Facebook и Австралия

Facebook предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов, однако окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.

Согласно решению суда, каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере 345 долларов в качестве компенсации от компании. Часть средств пойдет на оплату работы юриста.

Как сообщает газета, судья Джеймс Донато назвал эту сделку "знаменательным результатом". "В целом урегулирование (иска - ред.) является серьезной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", - цитирует газета слова судьи.

Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. В компании заявили, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц, однако пообещали, что в будущем эта функция будет по умолчанию отключена и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна на Сицилии
Реки огня: впечатляющие фото извержения вулкана Этна на Сицилии
Новые книги из серии Русские в Грузии представили в Тбилиси - видео
Новые книги из серии "Русские в Грузии" представили в Тбилиси – видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться