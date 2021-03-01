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Пассажиры в масках в метро в Париже, Франция. Пандемия коронавируса COVID 19

Контроль на германо-французской границе будет ужесточен из-за коронавируса

© AP Photo / Michel Euler
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1787)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210301/251031669/Kontrol-na-germano-frantsuzskoy-granitse-budet-uzhestochen-iz-za-koronavirusa.html

Во Франции выступили против жестких ограничительных мер: из департамента Мозель в ФРГ ежедневно ездят на работу около 16 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Власти Германии приняли решение со вторника, 2 марта, ужесточить на границе с Францией контроль из-за коронавируса, сообщает Sputnik Беларусь.

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© AP Photo / Koji Sasahara
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Французский департамент Мозель с этой даты будет являться областью распространения южноафриканского штамма COVID-19, поэтому граждане, въезжающие в Германию, должны будут иметь при себе справку с отрицательным тестом на коронавирус.

Кроме того, временно прекращаются все перевозки пассажиров из Мозеля в ФРГ – автобусным, железнодорожным и авиатранспортом.

В то же время во Франции выступили против данных жестких ограничительных мер в этом департаменте, так как из региона в ФРГ периодически ездят на работу около 16 тысяч французских граждан.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1787)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Франция, Германия


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