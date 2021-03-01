Контроль на германо-французской границе будет ужесточен из-за коронавируса

Во Франции выступили против жестких ограничительных мер: из департамента Мозель в ФРГ ежедневно ездят на работу около 16 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Власти Германии приняли решение со вторника, 2 марта, ужесточить на границе с Францией контроль из-за коронавируса, сообщает Sputnik Беларусь.

Французский департамент Мозель с этой даты будет являться областью распространения южноафриканского штамма COVID-19, поэтому граждане, въезжающие в Германию, должны будут иметь при себе справку с отрицательным тестом на коронавирус.

Кроме того, временно прекращаются все перевозки пассажиров из Мозеля в ФРГ – автобусным, железнодорожным и авиатранспортом.

В то же время во Франции выступили против данных жестких ограничительных мер в этом департаменте, так как из региона в ФРГ периодически ездят на работу около 16 тысяч французских граждан.