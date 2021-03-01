Юлия Пересильд встретила весну в Тбилиси – чего пожелала актриса?

Популярная артистка находится в Тбилиси уже около трех недель и активно публикует снимки с отдыха в грузинской столице

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд встретила весну в Тбилиси с пожеланиями на будущее.

photo: Julia Peresild / Instagram Актриса Юлия Пересильд

В своем Instagram известная актриса написала большой пост о последнем дне зимы, который очень похож на тост. Судя по всему, пребывание в Грузии сказалось на актрисе.

"Сегодня 28 февраля, последний день Зимы... И есть Надежда, что скоро придет Весна... Так поднимем бокал, чтобы эта Весна принесла нам освобождение от тысячи проблем, которыми была наполнена наша Жизнь. Пусть эта весна будет ярче прошлой. Хотя были плюсы во всех этих карантинах - все же хочется свободы передвижений. Хочется встреч. Хочется запахов, тюльпанов... красок... творчества ... путешествий... и Мира внутри и снаружи. Может все это не сбудется, но почему- то хочется в это верить. Завтра Весна! Улыбнитесь!" - написала Юлия Пересильд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Подписчики согласились со всем написанным артисткой, но также не забыли и сделать комплименты.

"Очень классная!!!" - написала alenaritsa.

"Спасибо, Юля! Очень вдохновляюще!" - поблагодарила ninamashchenko.

"Юлечка, все будет хорошо, а иначе и быть не может. Я очень рада, что вы приехали в Тбилиси, я живу в Грузии третий год и не устаю восторгаться ей... Природой, людьми, вином и местными блюдами", - поделилась пользователь om37944.

Юлия Пересильд – заслуженная артистка Российской Федерации. Пересильд обрела большую популярность после кинокартина известного режиссера Алексея Учителя "Край", где она сыграла роль красавицы Софии. После она полюбилась зрителя своими ролями в многочисленных сериалах, таких как "Есенин", "Палач", "Дети волков" и полнометражных фильма "Невеста", "Подсадной", "Битва за Севастополь" и других.

Артистка находится в Тбилиси уже около трех недель и активно публикует снимки с отдыха в грузинской столице.