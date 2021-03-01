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Операция по удалению злокачественной опухоли

Ученые назвали неожиданный предвестник рака

© photo: Sputnik / Barbara Gertier
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210301/251036326/Uchenye-nazvali-neozhidannyy-predvestnik-raka.html

Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса

ТБИЛИСИ,1 мар — Sputnik. Симптом барабанных палочек, или пальцев Гиппократа, - именно изменение формы пальцев на руках может указывать на онкологическое заболевание, пишет Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.

Велосипедист Люк Гренфелл-Шоу
photo: Bristol2Beijing / FB
Велосипедист, проезжающий из Англии до Китая ради больных раком, добрался до Грузии

Как объясняют медики, это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. 

Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с барабанными палочками при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.

Известно также, что постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.

Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.



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