Ученые назвали неожиданный предвестник рака

Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса

ТБИЛИСИ,1 мар — Sputnik. Симптом барабанных палочек, или пальцев Гиппократа, - именно изменение формы пальцев на руках может указывать на онкологическое заболевание, пишет Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.

Как объясняют медики, это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол.

Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с барабанными палочками при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.

Известно также, что постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.

Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.