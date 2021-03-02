Диетологи назвали самый полезный суп

Этот суп содержит в себе большое количество клетчатки и в целом очень хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Чечевичный суп, который богат белками, является самым полезным супом – так считает российский диетолог Ольга Деккер.

"Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо", – рассказала она в интервью телеканалу "Звезда".

По словам эксперта по питанию, этот суп содержит в себе большое количество клетчатки, и в целом он хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета.

Вторым по полезности является овощной суп на мясном бульоне, отметила диетолог. По ее словам, использоваться в нем могут как свежие, так и замороженные овощи.

"Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров, и дополнительно клетчатка из овощей", – посоветовала специалист.