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Чечевичный суп

Диетологи назвали самый полезный суп

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210302/251045271/Dietologi-nazvali-samyy-poleznyy-sup.html

Этот суп содержит в себе большое количество клетчатки и в целом очень хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета

ТБИЛИСИ,  2 мар — Sputnik. Чечевичный суп, который богат белками, является самым полезным супом – так считает российский диетолог Ольга Деккер.

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© CC0 / Pixabay
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"Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо", – рассказала она в интервью телеканалу "Звезда".

По словам эксперта по питанию, этот суп содержит в себе большое количество клетчатки, и в целом он хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета.

Вторым по полезности является овощной суп на мясном бульоне, отметила диетолог. По ее словам, использоваться в нем могут как свежие, так и замороженные овощи.

"Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров, и дополнительно клетчатка из овощей", – посоветовала специалист.



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