В мире обнаружены первые случаи "вечного" заражения COVID-19

Оказалось, что люди с подорванной иммунной системой весьма уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. В США медики обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом нового типа, сообщает портал medRxiv.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии утверждают, что у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.

По мнению экспертов, пациенты с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. При этом постоянное присутствие вируса в организме существенно повышает возможность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, уверены врачи.

В мире, по последним данным, зарегистрировано 114,4 миллиона случаев COVID-19, более двух с половиной миллионов человек умерли. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место.