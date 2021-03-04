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Пандемия коронавируса COVID - люди в масках на берегу Сены в Париже, Франция

В мире обнаружены первые случаи "вечного" заражения COVID-19

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1790)
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Sputnik Грузия
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Оказалось, что люди с подорванной иммунной системой весьма уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. В США медики обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом нового типа, сообщает портал medRxiv.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer / BioNTech
© AP Photo / Robert Michael
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Исследователи из Университета Южной Калифорнии утверждают, что у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.

По мнению экспертов, пациенты с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. При этом постоянное присутствие вируса в организме существенно повышает возможность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, уверены врачи.

В мире, по последним данным, зарегистрировано 114,4 миллиона случаев COVID-19, более двух с половиной миллионов человек умерли. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1790)

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