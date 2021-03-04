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Ампула на фоне логотипа Спутник V

Экспертиза начата: вакцину "Спутник V" проверяют в Евросоюзе

© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210304/251069135.html

Европейский регулятор планирует оценить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в сокращенные сроки

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Как уточнили в РФПИ, агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС. Решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

"EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству", – отметили в РФПИ.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек. Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации со стороны EMA.

Вне политики

Сотрудничество по вакцинам от коронавируса должно быть вне политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Эпидемия коронавируса - вакцинация и прививки
© REUTERS / Ueslei Marcelino
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"Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. "Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе", – подчеркнул он. 

По его словам, сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию.

"Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", – добавил Дмитриев.

Ранее он заявлял, что масштабные поставки в ЕС начнутся только после того, как в России будут привиты все желающие.

Теги:
Евросоюз, Россия, Россия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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