Экспертиза начата: вакцину "Спутник V" проверяют в Евросоюзе

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Как уточнили в РФПИ, агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС. Решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых.

"EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству", – отметили в РФПИ.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек. Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации со стороны EMA.

Вне политики

Сотрудничество по вакцинам от коронавируса должно быть вне политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. "Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе", – подчеркнул он.

По его словам, сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию.

"Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", – добавил Дмитриев.

Ранее он заявлял, что масштабные поставки в ЕС начнутся только после того, как в России будут привиты все желающие.