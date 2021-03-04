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Градусник в руках у врача

Какой препарат лучше принимать для снижения температуры? Совет врачей

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210304/251071651/Kakoy-preparat-luchshe-prinimat-dlya-snizheniya-temperatury-Sovet-vrachey.html

Специалисты выяснили, что эти лекарства обладают разными свойствами, и советуют принимать их в зависимости от симптомов

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Парацетамол и ибупрофен - это те препараты, которые лучше принимать для снижения температуры, пишет со ссылкой на исследование врачей из испанского университета Наварры издание 20 minutos.

Однако специалисты выяснили, что эти лекарства обладают разными свойствами, и советуют принимать их в зависимости от симптомов.

В частности, в отличие от ибупрофена парацетамол не обладает противовоспалительными свойствами. Ибупрофен же относится к группе нестероидных препаратов, чье действие направлено на подавление синтеза простагландинов – веществ, ответственных за воспалительную реакцию и боль.

"Ибупрофен можно использовать для лечения легкой или умеренной боли, вызванной различными причинами, а также высокой температуры", - добавили в фармакологической компании Cinfa Laboratories.

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© REUTERS / JOHNSON & JOHNSON
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Согласно данным Официальной коллегии фармацевтов Мадрида, этот препарат показан при боли от легкой до умеренной интенсивности, такой как мигрень, для симптоматического лечения лихорадки, ревматических состояний или для облегчения симптомов при неревматических заболеваниях.

При этом, что касается парацетамола, то врачи назвали его идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например при гриппоподобных заболеваниях.

Эксперты пояснили: парацетамол не вызывает побочных эффектов в сравнении с ибупрофеном, но в результате передозировки возможно поражение других органов, например печени.

Так специалисты приходят к выводу, что оба препарата безопасны для человеческого организма, но если температура сопровождается воспалением и сильной болью, рекомендуется все же выбирать ибупрофен.

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