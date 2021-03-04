Вакцину от коронавируса продают за биткойны

Оплатить вакцину от коронавируса во Франции, Германии, Великобритании и США чаще всего предлагают биткоинами

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Вакцину от коронавируса продают в даркнете по цене от 250 до 1200 долларов за дозу. Такие данные приводит "Лаборатория Касперского", изучив 15 теневых площадок, сообщает Sputnik Беларусь.

В даркнете можно найти как зарегистрированные, так еще и незапатентованные вакцины. Чаще всего продаются вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. В среднем цены держатся на уровне 500 долларов.

В русскоязычном сегменте даркнета стоимость вакцин колеблется в районе 3500-5000 рублей (примерно 47-68 долларов).

Трудно сделать выводы, являются ли предложения правдивыми и все ли покупатели получали свой товар. Но по данным "Лаборатории Касперского", под некоторыми объявлениями можно было найти и положительные отзывы. Однако компания предупреждает: нет гарантии того, что вы приобретете безопасный препарат.

"Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно продается вакцина", — говорит эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Судя по имеющимся данным компании, чаще всего подобные объявления можно найти во Франции, Германии, Великобритании и США. Общение с продавцами строго засекречено и происходит через защищенные мессенджеры, где сообщения удаляются по таймеру. Оплатить вакцину от коронавируса чаще всего предлагают биткойнами.

Судя по истории транзакций, многие авторы объявления провели от 100 до 500 операций.

Кстати, фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса тоже можно найти в даркнете. Цена вопроса – около 20-25 долларов за документ европейского образца. Продают в теневой сети и справки об отсутствии коронавируса, которые нужны для путешествий и похода в офис в некоторых компаниях.