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Ситуация в мире в связи с коронавирусом

ВОЗ назвала дату окончания пандемии коронавируса

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1793)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210305/251078827/VOZ-nazvala-datu-okonchaniya-pandemii-koronavirusa.html

Сейчас необходима "европейская солидарность", и категорически нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие – нет, заявляются в организации

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. На окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать к 2022 году, заявил руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Welt.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", – сказал он.

Клюге пояснил, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия завершится.

"Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", – добавил он, отметив, что сейчас необходима "европейская солидарность", то есть нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие – нет.

По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1793)

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