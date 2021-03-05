ВОЗ назвала дату окончания пандемии коронавируса

Сейчас необходима "европейская солидарность", и категорически нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие – нет, заявляются в организации

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. На окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать к 2022 году, заявил руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Welt.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", – сказал он.

Клюге пояснил, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия завершится.

"Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", – добавил он, отметив, что сейчас необходима "европейская солидарность", то есть нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие – нет.

По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу.