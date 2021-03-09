Ученые назвали напиток, снижающий артериальное давление

Для научного эксперимента японские исследователи отобрали 481 добровольца, которые принимали этот напиток на протяжении года в неограниченных количествах

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Томатный сок - именно этот напиток, по мнению ученых из Токийского медуниверситета, может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний.

Исследование японских ученых опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.

Для научного эксперимента исследователи отобрали 481 добровольца. На протяжении года эти люди употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах. При этом все вели дневники, в которых указывали малейшие изменения в состоянии своего здоровья.

В финале эксперимента ученые сравнили показатели всех испытуемых и пришли к выводу, что у большинства участников с предгипертонией или гипертонией артериальное давление упало в среднем на три процента.

Между тем авторы работы предупредили, что соленый томатный сок может оказать противоположный эффект из-за большого количества натрия, и рекомендовали употреблять напиток без каких-либо добавок.