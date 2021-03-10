Паспорта о вакцинации от коронавируса будут введены в ЕС и их начнут выдавать в странах Евросоюза уже в мае

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Паспорта вакцинации, которые разрабатывают в ЕС, чтобы облегчить поездки между странами, могут выдавать не только для тех, кто прививался вакцинами, зарегистрированными в ЕС, передает Sputnik Беларусь.

Подобные сертификаты будут действовать и на другие препараты, у которых есть экстренные национальные разрешения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с проектом постановления Европейской комиссии.

По словам источника, "Карта ЕС COVID/цифровой зеленый сертификат" будет состоять из трех документов, в которых будет указано, прививался ли человек от коронавируса (и название препарата), сведения о том, вылечился ли он от коронавируса, а также результаты теста на коронавирус, если он сдан.

Европейский союз планирует ввести систему COVID-паспортов, которая позволит облегчить передвижение между странами и предотвратить распространение инфекции.

Подобная система "сертификации" вызывает массу споров: не станет ли это инструментов дискриминации и как затронут ограничения тех, у кого прививки нет?

photo: courtesy of Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation Русско-китайская вакцина против "политического вируса"

В законопроекте при этом указано, что паспорта вакцинации не должны стать как условием для подобных ограничений, так и обязательством для вакцинации.

Проект по созданию COVID-паспортов Еврокомиссия должна представить 17 марта, но решение об их введении будет приниматься позднее.

Министр иностранных дел Чехии Томас Петржичек сообщал, что паспорта о вакцинации от коронавируса могут начать выдавать в странах Евросоюза уже в мае.