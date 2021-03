Ковид-паспорта в ЕС будут действовать и для неодобренных в Евросоюзе вакцин

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Паспорта вакцинации, которые разрабатывают в ЕС, чтобы облегчить поездки между странами, могут выдавать не только для тех, кто прививался вакцинами, зарегистрированными в ЕС, передает Sputnik Беларусь.

Подобные сертификаты будут действовать и на другие препараты, у которых есть экстренные национальные разрешения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с проектом постановления Европейской комиссии.

По словам источника, "Карта ЕС COVID/цифровой зеленый сертификат" будет состоять из трех документов, в которых будет указано, прививался ли человек от коронавируса (и название препарата), сведения о том, вылечился ли он от коронавируса, а также результаты теста на коронавирус, если он сдан.

Европейский союз планирует ввести систему COVID-паспортов, которая позволит облегчить передвижение между странами и предотвратить распространение инфекции.

Подобная система "сертификации" вызывает массу споров: не станет ли это инструментов дискриминации и как затронут ограничения тех, у кого прививки нет?