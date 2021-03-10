Гороскоп на 11 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 11 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды подарят шанс встретить любовь, подняться по служебной лестнице, отправится в путешествие, заработать деньги, а кого ждут неудачи, конфликты и разочарования.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на завтра, из которого вы узнаете, что готовят вам звезды и рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Благоприятной по гороскопу для Овнов будет первая половина дня для заключения коммерческих сделок, крупных приобретений и в целом для решения важных вопросов. Однако, этому знаку зодиака следует быть осмотрительным, чтобы не оказаться обманутым. Во второй половине дня звезды предостерегают от неприятностей – постарайтесь сгладить возникшие конфликты и не вступать в ссоры.

Телец

По гороскопу на работе у Тельцов возможны недопонимания и небольшие конфликты, на которых заострять внимания не стоит. В тоже время, этот знак зодиака сможет успешно обновить гардероб и сменить имидж. Конфликтов Тельцы смогут избежать, проявив 11 марта тактичность и терпение. В целом день хорош для путешествий, физических упражнений и пеших прогулок.

Близнецы

Для Близнецов 11 марта может оказаться тяжелым днем. Звезды рекомендуют этому знаку отнестись сдержаннее к любимому человеку, так как излишние эмоции могут привести к ссоре или разочарованию. Этому знаку зодиака лучше отказаться от тщеславия и эгоизма и сконцентрироваться на положительных мыслях. Шопинг отвлечет от дурных мыслей, но постарайтесь не спустить все деньги, они не падают с неба. Гороскоп советует этому знаку зодиака воздержаться и от активных физических нагрузок. Напомнить о себе могут нерешенные проблемы, а к вечеру самочувствие может ухудшиться.

Рак

Гороскоп советует Ракам подвести 11 марта итоги и освободиться по возможности от всего неприятного. Завтра возможны ссоры с любимым человеком, хотя видимых причин для них нет. Конфликтов Рак сможет избежать, проявив тактичность и терпение. Устройте себе приятную прогулку и насладитесь весенней погодой. Помогите родным, обсудите с детьми или близкими людьми их проблемы и помогите решить их.

Лев

Гороскоп обещает Львам благополучный день для решения важных вопросов, выгодных коммерческих сделок и крупных приобретений. Но Львам следует быть осмотрительными, чтобы свойственная этому знаку зодиака щедрость, граничащая с транжирством, не стала причиной осложнений при торговых сделках. Гороскоп рекомендует Львам воздержаться во второй половине дня от активных физических нагрузок.

Дева

Девам гороскоп советуют воздержаться от неразумной траты денег, так как радость и удовлетворение такие покупки не принесут. Разочаруют несдержанность в общении, а также мысли или действия, направленные на повышение благосостояния. Гороскоп рекомендует этому знаку воздержаться от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий, а также не увлекаться мясными блюдами и не злоупотреблять спиртными напитками. К вечеру самочувствие может ухудшиться.

Весы

Весам гороскоп советует быть осторожными и предусмотрительными – по независящим от вас причинам, вы можете упустить выгодное предложение. В сердечных делах, наоборот, предвидится приятное событие – возможно удастся успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Сны на четверг могут оказаться для вас пророческими и изменить судьбу.

Скорпион

Сложный день ожидает Скорпионов 11 марта на работе, и чтобы достичь желаемого, им придется ходить по раскаленному песку. Некоторые сотрудники умышленно отвлекают вас и ставят подножки, мешая достигнуть успеха. Вам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Поэтому хорошо бы их вычислить сразу, как только начнете реализацию планов. Не исключены и травмы, поэтому будьте осторожнее за рулем и во время занятий спортом.

Стрелец

Стрельцов ожидает благоприятный день – они смогут раскрыть свой внутренний потенциал и проявить творческие способности во всех сферах деятельности, но должны помнить, что успех зависит от индивидуальных занятий и сосредоточенности. Гороскоп рекомендует этому знаку завтра воздержаться от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Излишние эмоции могут привести к ссоре с любимым человеком.

Козерог

Звезды советуют Козерогу проявить завтра осторожность, так как финансовые потери могут повлечь за собой неверную оценку ситуации или ошибочные представления о партнере. Неожиданное осложнение ожидается 11 марта и в сердечных делах, несдержанность в общении может привести к ссоре. В целом день обещает быть тяжелом.

Водолей

Водолеи – любители экстравагантности и оригинальности смогут достичь больших высот в выражении индивидуальности. Богатый внутренний мир потребует новых ощущений или нетрадиционного окружения. В тоже время гороскоп предостерегает экстравагантных Водолеев, что чужое влияние 11 марта может иметь для них негативные последствия. Завтра ожидаются и небольшие семейные конфликты, но на настроение они особо не повлияют.

Рыбы

Рыбам гороскоп советует успокоиться, несмотря на бушующий в душе ураган. Неприятные события последних дней дадут о себе знать, вероятно ухудшится самочувствие. Поэтому устройте завтра приятную прогулку, развейтесь и насладитесь весенней погодой. Возможно вам предложат интересное дело, связанное с путешествием и финансами, которое изменит вашу жизнь.

Материал подготовлен на основе открытых источников