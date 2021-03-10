Илон Маск разбогател за сутки на рекордные 25 миллиардов долларов

Состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Состояние всемирно известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов – это рекордный рост за один день, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов.

В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.

В частности, состояние Маска подскочило за последние 24 часа на 22,6 миллиарда долларов до 166,2 миллиарда долларов (второе место), Безоса – на 5,9 миллиарда, до 179,9 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes Real-Time.

При этом состояние Маска увеличилось благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64 процента до 673,58 доллара за акцию. До этого столь сильные однодневные скачки акций компании (на 18-19%) наблюдались в феврале-марте 2020 года.