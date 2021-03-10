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Девушки на пряже летом

Какие страны ждет катастрофически долгое лето

© AP Photo / Owen Humphreys / PA
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210310/251127859/Kakie-strany-zhdet-katastroficheski-dolgoe-leto.html

Китайские ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Климатические изменения катастрофического характера ожидают Россию и другие страны Северного полушария к 2100 году, прогнозируют китайские ученые. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.

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Исследователи пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата.

"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", – считают специалисты.

То есть в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

Поясняется, что продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году. "Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья", – сказал один из авторов исследования Юпинь Гуан.

К примеру, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.

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Метеорологи объясняют, что смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.

Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.

Отмечается, что подобный сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.

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