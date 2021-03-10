Ученые назвали фактор, повышающий риск заражения COVID у женщин

Ученые посоветовали женщинам с этим синдромом внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Больные синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) женщины, по мнению ученых из Бирмингемского университета, более подвержены риску заражения COVID-19. Научное исследование британцев публикует журнал European Journal of Endocrinology.

Эксперты изучили истории болезней более 21 тысячи женщин с СПКЯ и свыше 78 тысяч пациенток, не страдающих этим синдромом.

Выяснилось, что заболеваемость COVID-19 в первой группе оказалась почти в два раза выше, чем во второй: на тысячу участниц с СПКЯ приходилось 18,1 случая заражения, в то время как на 1000 здоровых — 11,9 случая.

"Учитывая высокую распространенность СПКЯ, эти результаты необходимо учитывать при разработке политики и рекомендаций в области общественного здравоохранения по мере развития нашего понимания COVID-19", — отметил один из авторов исследования Анурадха Субраманиан.

В итоге ученые посоветовали женщинам с синдромом поликистозных яичников внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии, избегать массовых скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты.