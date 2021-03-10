Врач назвал главные причины появления рака

Медик назвал основные причины появления раковых опухолей, на которые люди очень часто не обращают внимания или не принимают за такие уж серьезные пагубные привычки

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Наследственность - именно "генетические поломки" могут не проявиться у родителей, но передаться потомству, тем самым став причиной появления онкологических заболеваний. Так считает заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев.

В интервью "Аргументы и факты" медик назвал основные причины появления раковых опухолей. По мнению Жигулева, в качестве первого фактора риска всегда учитывается наследственность, а вот вторым наиболее серьезным фактором почти для всех онкологических заболеваний становится курение, в том числе пассивное.

Врач пояснил, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры.

Далее Жигулев указал на важность питания для профилактики рака, напомнив, что негативный эффект оказывают избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, нехватка растительной пищи. Также медик обратил внимание на то, что риск развития рака повышают употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и запущенные хронические воспалительные и эндокринные заболевания.