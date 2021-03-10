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Врач назвал главные причины появления рака

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210310/251131356/Vrach-nazval-glavnye-prichiny-poyavleniya-raka.html

Медик назвал основные причины появления раковых опухолей, на которые люди очень часто не обращают внимания или не принимают за такие уж серьезные пагубные привычки

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Наследственность - именно "генетические поломки" могут не проявиться у родителей, но передаться потомству, тем самым став причиной появления онкологических заболеваний. Так считает заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев.

Операция по удалению злокачественной опухоли
© photo: Sputnik / Barbara Gertier
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В интервью "Аргументы и факты" медик назвал основные причины появления раковых опухолей. По мнению Жигулева, в качестве первого фактора риска всегда учитывается наследственность, а вот вторым наиболее серьезным фактором почти для всех онкологических заболеваний становится курение, в том числе пассивное.

Врач пояснил, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры.

Далее Жигулев указал на важность питания для профилактики рака, напомнив, что негативный эффект оказывают избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, нехватка растительной пищи. Также медик обратил внимание на то, что риск развития рака повышают употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и запущенные хронические воспалительные и эндокринные заболевания.

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