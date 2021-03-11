Гороскоп на 12 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в пятницу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 12 марта, рассказывает, кого из знаков зодиака ждут умопомрачительные шансы, кого – головокружительная личная жизнь, кого – воплощение давних идей в реальность, а кому лучше воздержаться от необдуманных поступков

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 12 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овны 12 марта будут относиться к делам очень кропотливо, чем будет раздражать окружающих, путающих скрупулезность с медлительностью. Гороскоп не рекомендует Овнам сегодня смотреть людям в глаза – ни ответов, ни понимания вы в них не найдете. Более того, настало время признать, что вы не в силах контролировать все и вся, и с этим ничего не поделать. Любимый человек захочет сегодня подвести итоги ваших отношений, сделать выводы и подумать о дальнейших перспективах. Постарайтесь поразмышлять продуктивно вместе с ним.

Телец

По гороскопу для Тельцов 12 марта подходит для возобновления старого общения. У представителей этого знака зодиака сегодня целый день в душе будет сиять солнышко, что окружающие, которым они поднимут своим присутствием настроение, обязательно заметят. Гороскоп не советует Тельцам сегодня покупать что-либо на расстоянии, например, через Интернет, так как можно попасть на плохого продавца или товар окажется не таким, как его показали. Благодаря любимому человеку сегодня вам с легкостью и удовольствием дается то, что не получалось еще месяц назад.

Близнецы

Удачный день ждет 12 марта Близнецов – им будет море по колено, поэтому гороскоп советует данному знаку зодиака воспользоваться этим и победить непобедимое или как минимум купить лотерейный билет. Тем не менее, сегодня Близнецов ждут трудности в работе с документами, и в первую очередь – финансовыми. Представителям этого знака сегодня стоит проявить осторожность, чтобы не быть обманутым любимым человеком. Но в то же время становиться чересчур подозрительным и ждать подвоха от всего не стоит.

Рак

Время действовать – девиз Раков на 12 марта. Вероятно, вас потянет на подвиги – захочется побывать в ресторане или кафе, где вы ранее хотели побывать. Поэтому гороскоп рекомендует представителям данного знака зодиака контролировать свое поведение, чтобы не переживать впоследствии о сделанных поступках. Раки сегодня как никогда обласканы вниманием противоположного пола, но не стоит терять голову, особенно женатым, чтобы это обстоятельство не сорвало крышу с вашего семейного гнездышка.

Лев

Львам, чтобы получить желаемое и отличное самочувствие в придачу, гороскоп рекомендует слушать только себя. Представителям данного знака зодиака звезды советуют провести 12 марта в обычном режиме и не делать ничего для себя непривычного. На психологическое состояние Львов может серьезно повлиять непонимание родных и близких, поэтому гороскоп советует им быть сдержанными, чтобы не сорваться на любимом человеке.

Дева

Девы почувствуют 12 марта прилив энергии и смогут разгрести гору дел, которые откладывали постоянно на потом. Вечером гороскоп советует данному знаку зодиака расслабиться и ни о чем не думать – к своим проблемам можно вернуться и завтра, они все равно от вас никуда не убегут. Девы сегодня поймут, что переживания, занимавшие их несколько недель, совершенно беспочвенны, и усилия, которые они собирались потратить на решение своих проблем, будут не нужны. Гороскоп советует Девам, которые позарятся на чужое, трижды подумать, прежде чем начать действовать.

Весы

Благоприятный день для самоанализа – Весы 12 марта пересмотрят свои взгляды на жизнь и жизненные устои. По гороскопу представления о мироустройстве данного знака зодиака поставит с ног на голову одно из событий в личной жизни, и им придется или с этим смириться или что-то срочно менять. Кстати, звезды не советуют надеяться на чью-то помощь, так как ее вы не получите.

Скорпион

Скорпионы 12 марта окутаны романтикой и целый день будут как в розовом тумане. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака хорошенько подумать, стоит ли влиять на чьи-то судьбы, прежде чем раздавать направо и налево полезные советы. Воздержаться Скорпионам сегодня следует и от непродуманных поступков. Уделите больше внимания любимому человеку – ему есть что рассказать вам, но, думая, что может вам его история не интересна, передумает делиться новостью.

Стрелец

Стрельцам, чтобы в очередной раз понять очевидное, сегодня стоит понаблюдать за детьми своими или играющими во дворе. Гороскоп не рекомендует данному знаку зодиака просить 12 марта что-либо, так как все двери будут наглухо заперты, несмотря на их настойчивость. Звезды советуют Стрельцам проникнуться важностью и патетичностью момента, когда любимый человек будет доказывать вам важность того или иного действия, которое он намерен предпринять.

Козерог

Козерогам 12 марта будет трудно сдержаться, чтобы не выплеснуть кучу глупостей. Представителям этого знака зодиака кажется, что сегодня они взорвутся, если все не выскажут, но на самом деле в результате ваших излияний взорвутся ваши слушатели. Гороскоп рекомендует Козерогам провести кулинарные эксперименты, которые по достоинству оценят ваши близкие. В то же время звезды советуют данному знаку зодиака воздержаться завтра от активных физических нагрузок, коллективных мероприятий, а также не увлекаться мясными блюдами и не злоупотреблять спиртными напитками. К вечеру самочувствие может ухудшиться.

Водолей

По гороскопу фортуна 12 марта явно улыбается Водолеям – все дела спорятся и им все по плечу, при этом они не должны требовать от других людей больше, чем они могут. В то же время сегодня день провокаций и неожиданных поворотов судьбы. Гороскоп не рекомендует представителям этого знака зодиака посещать массовые мероприятия и ввязываться в конфликтные ситуации на улице. Водолеям нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию. А чтобы никто не посягал на ваше внимание, в том числе и члены семьи, продемонстрируйте имитацию бурной деятельности, чтобы желание приставать к вам со своими проблемами у всех отпало.

Рыбы

Рыбы 12 марта смогут активно включиться в профессиональную деятельность и удивить своих коллег повышенной работоспособностью и тем, как быстро обрели вы нужную форму. Усидчивость и концентрация внимания будут способствовать успешному ходу дел. Неожиданности в личной жизни как приятные, так и не очень, вероятны во второй половине дня. Но не стоит волноваться, вы в состоянии все преодолеть. Гороскоп не советует вестись сегодня на лесть и задавать много вопросов, чтобы не раздражать окружающих. Звезды советуют разобраться сегодня в своих желаниях и правильно их сформулировать, чтобы судьба, найдя лазейку, не избежала их выполнения.

Материал подготовлен на основе открытых источников