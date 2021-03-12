Гороскоп на 13 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 13 марта, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет продвижение по службе, кого закружит романтический ураган, кто сорвет крупный куш, кто отправится в путешествие, а кому предстоит преодолевать трудности и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды обещают Овнам 13 марта активный отдых, который принесет в итоге приятную физическую усталость и чувство удовлетворения. Гороскоп рекомендует Овнам начать писать сегодня список желаний, но не делать ничего такого, о чем потом пожалеют. Представителей этого знака зодиака могут ожидать проблемы в личной жизни, которые могут привести к разрыву отношений, но гороскоп не советует на пустом месте создавать конфликт.

Телец

Благоприятным 13 марта будет для Тельцов. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака ставить сегодня перед собой глобальные задачи и спланировать день так, чтобы не тратить время и силы на неприятные мелочи. В первой половине дня Тельцам следует провести деловые встречи, а во второй – заняться домашними проблемами. День благоприятен и для налаживания личной жизни, но нужно избегайте чрезмерных физических нагрузок. Сегодня представители данного знака зодиака находятся под покровительством Меркурия, поэтому крупные вложения окажутся удачными, и если вы решили приобрести крупную покупку, можете не откладывать.

Близнецы

Близнецам гороскоп рекомендует 13 марта ставить перед собой глобальные задачи, и не распылять свои силы по мелочам. У представителей этого знака зодиака будет возможность продемонстрировать свою деловую хватку – успешный результат и выгоду обещают переговоры с партнерами. Возможно, получив важное сообщение, Близнецам придется отправиться в поездку. Удачный день для занятий рукоделием и творчеством. Гороскоп советует Близнецам заняться сегодня и личной жизнью. Удивить любимого человека, добавив пикантности в отношения. Звезды советуют откровенный разговор "по душам", запланированный на сегодня, отложить на другой день, так как он может оказаться скорее тяжелым, чем беззаботным.

Рак

Для Раков 13 марта в целом будет удачным, но тяжелым, поэтому звезды советуют спланировать день заранее и провести его активно, но постараться избежать ссор и конфликтов. Деловую встречу гороскоп рекомендует Ракам провести в первой половине дня, так как во второй, возможно, представители этого знака зодиака правильного решения принять не смогут. Крупные покупки окажутся для Раков удачными. Сегодня Ракам особенно важно почувствовать себя любимыми, поэтому звезды советуют обратить внимание на личность, находящуюся рядом.

Лев

Для Львов 13 марта – удачный день. Все спорится и все получается, поэтому обязательно нужно завершить начатую работу. Только нужно все заранее продумать и найти общий язык с нужными людьми. Гороскоп рекомендует представителям данного знака зодиака искать сегодня новые источники заработка, но избегать сомнительных предложений, чтобы не быть обманутым. Львам следует позаботиться и личной жизни – уделить больше заботы и внимания партнеру, порадовать и удивить свою вторую половинку, чтобы сохранить существующие отношения.

Дева

Профессиональный рост и улучшение материального положения ожидает 13 марта Дев, которые сегодня полны энергии и готовы творить. Гороскоп рекомендует Девам не судить окружающих, даже если такое желание сегодня у них возникнет. Гороскоп не советуют представителям этого знака зодиака отказываться от спонтанного приглашения в гости – возможны новые знакомства, которые могут перерасти в нечто большее.

Весы

Весы 13 марта смогут ответить на все волнующие их вопросы и все, казалось бы, скрытое завесой тайны, станет явным. Гороскоп рекомендует провести вторую половину дня на свежем воздухе. Сегодня превосходный день, чтобы заложить основу собственным традициям, а прогулка с семьей доставит массу положительных эмоций. Гороскоп не рекомендует представителям данного знака зодиака проявлять эмоции на людях и заводить с ними откровенные разговоры, если не хотят в ответ услышать что-то неприятное.

Скорпион

У Скорпионов 13 марта высока вероятность получить материальное вознаграждение. Сегодня у представителей этого знака зодиака возможен и профессиональный рост. Просто все зависит от поставленной цели и стремления Скорпионов к ней. Гороскоп советует этому знаку правильно спланировать свой день, чтобы все успеть. Многие сегодня будут искать совета и поддержки Скорпионов, что польстит их чувству достоинства. Некоторых Скорпионов ожидает радостная весть о пополнении в семействе.

Стрелец

Напряженный рабочий день подарит Стрельцам 13 марта самоудовлетворение, но им нужно сконцентрироваться, чтобы не допустить ошибок. Звезды советуют этому знаку зодиака сегодня проанализировать свои финансы и задуматься о финансовом благополучии в будущем. Поэтому не делайте необдуманных покупок. Гороскоп рекомендует Стрельцам быть менее активными и не проявлять агрессии, чтобы избежать ссоры, а также по достоинству оценить искренние порывы любимого человека, чтобы его не обидеть.

Козерог

Козероги 13 марта полны идей, которые пора воплотить в жизнь. Сегодня вероятны новые знакомства, которые перерастут в романтические приключения. Звезды советуют представителям этого знака зодиака действовать, сохраняя спокойствие, так как нерешительность может процесс только замедлить. Гороскоп рекомендует Козерогам принимать сегодня решения самим, и не идти за советом к друзьям. Но будьте осторожны, чтобы не выплеснуть раздражение, вызванное напряженным днем, на близком человеке, не имеющем никакого отношения к этому.

Водолей

Водолеям 13 марта нужен отдых, пришло время для отпуска. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака отправиться с семьей или друзьями в путешествие. Водолеям звезды советуют проявить сегодня к любимым больше внимания, и напоминают, что любовь – это больше поступки, а не только слова. Сегодня вас могут растрогать своей историей до слез, но не стоит быть слишком доверчивым, чтобы не допустить фатальных ошибок. Лучше займитесь чем-нибудь, например, спортом или просто прогуляйтесь по парку.

Рыбы

Жизнь Рыб 13 марта может круто изменится и наполниться яркими красками благодаря новости, которую они сегодня узнают. Бизнес представителей этого знака зодиака, занимающихся творческой деятельностью, пойдет в гору. Проблемы могут возникнуть в личной жизни Рыб – им может показаться, что их водят за нос и конфликты с партнером вероятно приведут к разрыву отношений. Гороскоп советует не принимать поспешных решений и слушать свое сердце.

Материал подготовлен на основе открытых источников