"Друзья не дадут соврать..." – что думает о дружбе между мужчиной и женщиной Канделаки?

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Российская журналистка и предпринимательница грузинского происхождения Тина Канделаки поделилась с подписчиками в Instagram своим мнением на тему дружбы между мужчиной и женщиной.

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Оказалось, что Канделаки, по ее словам, всю жизнь дружит с мужчинами. Более того, лучшие товарищи в ее жизни именно представители мужского пола, признается знаменитость. Не считая, конечно, как пишет Канделаки, ее лучшей подруги Линды Гусевой.

"Если женщина зависима от мужчины – в ней сильнее развито чувство зависти. А это не может не наложить свой отпечаток на взаимоотношения. Мужчины же (пока еще по умолчанию) более свободны в этом плане. Оба моих брака вырастали из крепкой дружбы. Среди моих коллег, партнеров и друзей очень много мужчин", – делится Тина.

По ее словам, современные предрассудки диктуют людям, что дружба между мужчиной и женщиной рискует закончиться сексом, однако в жизни все не так.

"Позволю себе пошутить: плохой секс хорошую дружбу почти наверняка испортит, а хорошая дружба наверняка украсит любой секс. Для меня дружба – это принятие человека таким, какой он есть. Поддержка, искренняя, постоянная и взаимная помощь в развитии. У такой дружбы никаких сексуальных коннотаций нет. Все предельно честно и понятно. И друзья не дадут соврать: у меня всегда получалось дружить именно так", – говорит Канделаки.

Естественно, подписчики под постом поделились на два лагеря: одни пишут, что полностью согласны с Тиной, другие же отмечают, что в подобное "чудо" не верят.

"Дружба между мужчиной и женщиной всегда возможна, но есть вероятность что рано или поздно у кого-то из них возникнут более глубокие чувства. В такой ситуации сложно оставаться друзьями", – пишет подписчица lenok_sakov.

"Согласна! Тоже всю жизнь дружу с мужчинами и не вижу в этом никаких проблем. Сегодня иду с другом в театр, к примеру", – говорит nastya_ulet.

"Женщины завистливые и дружить не умеют, в любой момент могу воткнуть нож в спину. Про мужчины такое сказать не могу. Конечно, есть исключения, и в первом и во втором случае, но эти исключения можно пальцам пересчитать", – считает almahometextil.