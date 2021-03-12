Что с нами происходит? Названы самые частые последствия COVID-19

Перенесшие коронавирус нового типа сталкиваются не только с поражением дыхательных путей - нередко возникают также неврологические и психологические проблемы

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Люди, переболевшие COVID-19, часто жалуются на такие последствия, как депрессия, повышенная тревожность, проблемы со сном, сообщил академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир Чехонин.

Специалист пояснил, что пациенты, перенесшие коронавирус нового типа, сталкиваются не только с поражением дыхательных путей: возникают также неврологические и психологические проблемы.

"Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее", - цитирует Чехонина РИА Новости.

Причем на сегодня точно не известна причина повреждения тканей мозга. Некоторые эксперты считают, что поражение нервной ткани происходит из-за системного тромбоваскулита (заболевания, при котором повреждаются стенки артерий и сосудов), воспалительных реакций головного мозга аутоиммунного характера.

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Тем временем состояние, в котором пребывает человек после перенесенного им коронавируса, можно назвать "мозговым туманом", отметил главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Помимо тревоги, депрессивных настроений и проблем со сном оно характеризуется когнитивными нарушениями (снижением памяти, умственной работоспособности).

"В психиатрической терминологии очень часто используются те слова и фразы, которыми пациенты сами описывают свое состояние, и вот у нас получило распространение такое словосочетание - "мозговой туман", так пациенты описывают свое состояние из инфекционного процесса", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что испытывают подобные симптомы не только переболевшие коронавирусом пациенты. Обычные люди подвержены, по его словам, "внековидным расстройствам", вызванным информационной составляющей. Это обусловлено большим количеством различной информации в СМИ, посвященной пандемии коронавируса.