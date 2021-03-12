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Актриса Юлия Пересильд с детьми в Грузии

"Я обязательно вернусь" - Юлия Пересильд тепло попрощалась с Грузией

photo: Julia Peresild / Instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (434)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210312/251148686/Ya-obyazatelno-vernus---Yuliya-Peresild-teplo-poproschalas-s-Gruziey.html

Артистке особенно понравилось в стране отношение людей к вере и, конечно же, сами люди, которые, по ее словам, "согрели своей открытостью, гостеприимством и любовью"

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд попрощалась с Грузией, написав в Instagram трогательный пост, в котором рассказала о своих теплых впечатлениях.

По словам Пересильд, в скором времени она обязательно расскажет о причине своего визита в Грузию длиною в полтора месяца, однако это произойдет позже.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"Г-Р-У-З-И-Я, нахвамдис!!! До встречи! Я обязательно вернусь. В первую очередь, к людям. Они меня согрели своей открытостью, гостеприимством и любовью. Обязательно расскажу, что я там делала и почему так долго, но попозже, через 1,5 месяца... Целая жизнь, которая пролетела, как один день! А впечатлений на всю жизнь!" - написала актриса.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Без признаний к грузинской национальной кухне, красоте природы и храмов также не обошлось. Особенно актрисе понравилось отношение к вере в Грузии. По ее словам, в храмах можно увидеть много молодежи, а отношение между священниками и паствой очень "простые и легкие".

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"В общем... фразой из песни "Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости..." я говорю – ПОКА", - пишет Пересильд.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Юлия Пересильд – заслуженная артистка Российской Федерации. Пересильд обрела большую популярность после кинокартина известного режиссера Алексея Учителя "Край", где она сыграла роль красавицы Софии. После она полюбилась зрителя своими ролями в многочисленных сериалах, таких как "Есенин", "Палач", "Дети волков" и полнометражных фильма "Невеста", "Подсадной", "Битва за Севастополь" и других.

Темы:
Светская хроника (434)

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