"Я обязательно вернусь" - Юлия Пересильд тепло попрощалась с Грузией

Артистке особенно понравилось в стране отношение людей к вере и, конечно же, сами люди, которые, по ее словам, "согрели своей открытостью, гостеприимством и любовью"

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд попрощалась с Грузией, написав в Instagram трогательный пост, в котором рассказала о своих теплых впечатлениях.

По словам Пересильд, в скором времени она обязательно расскажет о причине своего визита в Грузию длиною в полтора месяца, однако это произойдет позже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"Г-Р-У-З-И-Я, нахвамдис!!! До встречи! Я обязательно вернусь. В первую очередь, к людям. Они меня согрели своей открытостью, гостеприимством и любовью. Обязательно расскажу, что я там делала и почему так долго, но попозже, через 1,5 месяца... Целая жизнь, которая пролетела, как один день! А впечатлений на всю жизнь!" - написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Без признаний к грузинской национальной кухне, красоте природы и храмов также не обошлось. Особенно актрисе понравилось отношение к вере в Грузии. По ее словам, в храмах можно увидеть много молодежи, а отношение между священниками и паствой очень "простые и легкие".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"В общем... фразой из песни "Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости..." я говорю – ПОКА", - пишет Пересильд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Юлия Пересильд – заслуженная артистка Российской Федерации. Пересильд обрела большую популярность после кинокартина известного режиссера Алексея Учителя "Край", где она сыграла роль красавицы Софии. После она полюбилась зрителя своими ролями в многочисленных сериалах, таких как "Есенин", "Палач", "Дети волков" и полнометражных фильма "Невеста", "Подсадной", "Битва за Севастополь" и других.