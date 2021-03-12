ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca

Власти Австрии приостановили использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Так же поступили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Польза AstraZeneca превышает негативные данные о вакцине, использование рекомендуется продолжить – заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.

Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Накануне о приостановке использования вакцины AstraZeneca с риском образования тромбов объявили власти Норвегии, Дании и Болгарии. В Италии запретили применение одной партии.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

Что касается Грузии, то первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в страну с 13 марта. Это будет именно вакцина AstraZeneca. Минздрав ждет 43 тысячи доз AstraZeneca, сама же вакцинация должна начаться на следующей неделе. О приостановке ряда стран ЕС применения AstraZeneca Грузия пока никаких официальных комментариев не делала.