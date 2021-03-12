16:11 12 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9770
  • 100 RUB4.5088
  • USD3.3241
Поиск
Вакцина AstraZeneca

ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca

© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1802)
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0c/251150365.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210312/251149663/VOZ-rekomenduet-prodolzhit-ispolzovanie-vaktsiny-AstraZeneca.html

Власти Австрии приостановили использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Так же поступили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Польза AstraZeneca превышает негативные данные о вакцине, использование рекомендуется продолжить – заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости

Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Работник больницы во время вакцинации AstraZeneca
© REUTERS / Mohammad Ismail
AstraZeneca снизит поставки вакцины в страны ЕС

Накануне о приостановке использования вакцины AstraZeneca с риском образования тромбов объявили власти Норвегии, Дании и Болгарии. В Италии запретили применение одной партии.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

Что касается Грузии, то первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в страну с 13 марта. Это будет именно вакцина AstraZeneca. Минздрав ждет 43 тысячи доз AstraZeneca, сама же вакцинация должна начаться на следующей неделе. О приостановке ряда стран ЕС применения AstraZeneca Грузия пока никаких официальных комментариев не делала.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1802)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Волокна маски из полиэстера под микроскопом
Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться