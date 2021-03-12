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Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование в Афинах, Греция

Греция продлила карантин из-за коронавируса на неделю

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Общество
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Sputnik Грузия
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На всей территории Греции школы останутся закрытыми до 29 марта, а уроки будут проходить дистанционно

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Карантин по коронавирусу в Греции продлен на неделю, с 16 до 22 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

В этот период будут действовать все введенные прежде ограничения – масочный режим, комендантский час с 21.00 до 5.00, запрет на работу магазинов промышленных товаров, парикмахерских. В Аттике и Салониках в выходные дни комендантский час действует с 19.00. Граждане могут выйти на прогулку только в своем районе. Штраф за нарушение масочного режима и ограничений на передвижение составляет 300 евро.

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© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA
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По информации РИА Новости, Хардалиас сообщил на брифинге, что по всей Греции школы останутся закрытыми до 29 марта, уроки будут проходить дистанционно.

Хардалиас добавил, что никаких послаблений карантинных мер в Чистый понедельник, когда начинается пост и греки устраивают застолья, не будет.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин. В стране действует комендантский час; обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице; закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры, не работают предприятия общественного питания, парикмахерские, магазины промышленных товаров.

С 4 марта карантин был ужесточен, ограничено перемещение граждан.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Греция

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