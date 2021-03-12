Греция продлила карантин из-за коронавируса на неделю

На всей территории Греции школы останутся закрытыми до 29 марта, а уроки будут проходить дистанционно

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Карантин по коронавирусу в Греции продлен на неделю, с 16 до 22 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

В этот период будут действовать все введенные прежде ограничения – масочный режим, комендантский час с 21.00 до 5.00, запрет на работу магазинов промышленных товаров, парикмахерских. В Аттике и Салониках в выходные дни комендантский час действует с 19.00. Граждане могут выйти на прогулку только в своем районе. Штраф за нарушение масочного режима и ограничений на передвижение составляет 300 евро.

По информации РИА Новости, Хардалиас сообщил на брифинге, что по всей Греции школы останутся закрытыми до 29 марта, уроки будут проходить дистанционно.

Хардалиас добавил, что никаких послаблений карантинных мер в Чистый понедельник, когда начинается пост и греки устраивают застолья, не будет.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин. В стране действует комендантский час; обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице; закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры, не работают предприятия общественного питания, парикмахерские, магазины промышленных товаров.

С 4 марта карантин был ужесточен, ограничено перемещение граждан.