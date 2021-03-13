Гороскоп на 14 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 14 марта, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд круто изменить свою судьбу, а кто будет решать проблемы и лечиться.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 14 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Гороскоп сулит Овнам удачный день. Они смогут блеснуть в обществе, продемонстрировав все свои способности и таланты. Представители этого знака зодиака наконец-то смогут закончить давно начатое дело, которое, как им уже казалось, не закончат никогда. Им полезны сегодня групповые занятия или активный отдых с единомышленниками. Овны могут получить материальное вознаграждение, что значительно укрепит их финансовое положение. Гороскоп рекомендует им обратить внимание на свое здоровье и не злоупотреблять спиртными напитками.

Телец

Для Тельцов 14 марта хороший день для познания всего нового – путешествий, развлечений, отдыха и новых знакомств. В то же время гороскоп предостерегает от активной деятельности в профессиональной сфере, так как день насыщен рискованными поступками. Несмотря на это Тельцы смогут устранить все преграды, возникшие на своем пути, и достигнуть большого авторитета среди знакомых. Звезды советуют отрешиться от тщеславия и помочь родным и близким, которые нуждаются в их поддержке, а также быть нежнее с партнером. Благоприятен день и для крупных приобретений.

Близнецы

Близнецам звезды советуют наладить личную жизнь. Удача сегодня им сопутствует – успешно пойдут дела и связанные с финансами. Близнецы смогут справиться со всеми неурядицами и достичь гармонии как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Но чтобы успех не ускользнул от вас, гороскоп рекомендует спланировать все заранее, и принимать обдуманные решения. Новое знакомство окажется краткосрочным, но подарит Близнецам незабываемые воспоминания.

Рак

День самых смелых желаний – таким может стать для Раков 14 марта. В то же время он будет эмоционально и физически напряженным и может создать различные трудности. Но избавиться от неприятностей сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности. Гороскоп рекомендует провести время с семьей. Неоценимую услугу этому знаку зодиака сегодня окажет близкий друг, и они еще раз убедятся в его преданности. Также воскресенье – хорошее время для формирования финансового благосостояния на многие годы вперед.

Лев

Львам гороскоп рекомендует активно отдыхать и общаться с единомышленниками. Щедрость и теплота этого знака зодиака оживят окружающих и вселят в них веру в будущее. Превосходен день и для покупки подарка, но будьте аккуратны с деньгами, вы можете их случайно потерять. Иммунитет Львов ослаблен. Им следует позаботиться о своем здоровье, провести профилактические процедуры и попить витамины, чтобы не подцепить простуду или вирус. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Новое увлечение окажется краткосрочным.

Дева

Девы смогут осуществить любые замыслы, требующие решительности. Сегодня появится возможность продемонстрировать все свои способности и таланты. Девы должны хорошо потрудиться, и если лень не овладеет этим знаком зодиака, они смогут достичь новых высот. В то же время стоит избегать конфликтов и ссор, которые могут вспыхнуть из-за напряженности. Звезды советуют Девам получить удовольствие от того, что есть сегодня, и не хотеть большего. Энергия женщин-Дев, бьющая через край, вселит радость в окружающих и привлечет к ним пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение.

Весы

Весы 14 марта ожидает не лучший день в их жизни – гороскоп предупреждает, что он может быть наполнен трудностями как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Также вероятны финансовые трудности, потеря ценной вещи или ограбление. Весам будет казаться, что против него одного объединились все. Но не стоит расстраиваться, за черной полосой всегда следует белая. Звезды советуют мужчинам сконцентрироваться на своей работе, а женщинам избегать новых знакомств. Весам стоит расслабиться и отправиться в небольшое путешествие или просто прогуляться пешком.

Скорпион

Для Скорпионов 14 марта благоприятен для деловых знакомств. Однако звезды не советуют поспешно принимать все предложения, многие из которых могут оказаться впоследствии невыгодными. Благодаря своей настойчивости этот знак зодиака сможет сегодня преодолеть все преграды. В то же время 14 марта совершенно не подходит для выяснения отношений с близкими. Гороскоп рекомендует быть сдержанным и терпеливым, чтобы избежать осложнений в семье. Овнам следует больше внимания уделить личной жизни и разбавить отношения с партнером новыми ощущениями. Некоторых Скорпионов ждут новые знакомства и романтические увлечения.

Стрелец

Сложный день полный конфликтов ожидает Стрельцов 14 марта. Гороскоп советует не делать скоропалительных выводов и поспешных шагов, а сохраняя спокойствие, попытаться решить их без лишней агрессии. Звезды советуют все важные планы перенести на понедельник, а воскресенье провести в кругу семьи и близких друзей. Во второй половине дня гороскоп рекомендует этому знаку зодиака обратить внимание на здоровье – могут обостриться хронические заболевания, возможны отравления и несчастные случаи, поэтому не злоупотребляйте сегодня спиртными напитками.

Козерог

Звезды помогут 14 марта Козерогам справиться с самыми тяжелыми задачами и заложить основу в карьере или в личных отношениях. Представители данного знака зодиака смогут приступить к новым начинаниям – возможно они подпишут контракты или важные договоры. Но гороскоп рекомендует Козерогам отложить все важные дела на вечер, так как решения, принятые во второй половине дня, окажутся самыми верными. Также самое время для физических упражнений, пеших прогулок или путешествий, а вот злоупотреблять спиртными напитками не следует.

Водолей

Водолеи 14 марта находятся на перепутье – они выбирают правильные пути и средство достижения цели. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака запланировать сегодня визиты и встречи во второй половине ввиду того, что с утра ему испортят настроение и найти общий язык из-за эмоционально-напряженного фона будет очень сложно даже с родственниками. Но отдых и чувство юмора помогут Водолеям справиться с плохим настроением. Звезды советуют им сегодня отнестись к своим близким более внимательно, чтобы не обидеть необдуманными словами. А одинокие представители этого знака сегодня наконец почувствуют, что созрели для семейной жизни, хотя гороскоп предупреждает, что 14 марта для Водолеев не лучший период для вступления в брак.

Рыбы

Звезды не советуют Рыбам принимать 14 марта окончательные решения по спорным вопросам и в целом принимать важные решения. Гороскоп рекомендует этом знаку зодиака не торопить события, а вести себя сдержанно и не нервничать по пустякам. Избегайте переутомления, отдохните, но отпуск брать не следует – можно потерять работу. Рыбам нужно обратить внимание на занятия, не связанные с работой – литературу, искусству или философию. Новые интересы помогут этому знаку зодиака познакомиться с интересными собеседниками. Согласно гороскопу, встреча с давним другом или подругой скрасит сегодняшний вечер, напомнив о беззаботно-счастливых годах жизни.

Материал подготовлен на основе открытых источников