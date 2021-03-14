Гороскоп на 15 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 15 марта, рассказывает, к кому из знаков зодиака благоволит Космос, кто отправится в романтическое путешествие, кого ждут отдых и развлечение, а кому предстоит преодолевать трудности и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 15 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос сегодня благоволит Овнам – 15 марта благоприятно для начала любого важного дела, и чем скорее применят представители этого знака зодиака свои деловые наклонности, тем больше удачных сделок смогут заключить. Разумно распределяя энергию и силы, Овны смогут сегодня улучшить свое финансовое положение и повысить свой авторитет, но могут прослыть большими оригиналами. По гороскопу этот знак зодиака 15 марта ждет захватывающее путешествие или командировка, да и в целом день для Овнов будет несколько загадочным.

Телец

Тельцам гороскоп рекомендует 15 марта посвятить активному отдыху и провести больше времени на свежем воздухе – прогуляться в парке, заняться благоустройством дачного участка, общаться с друзьями и принимать гостей. Тельцам удастся сегодня получить ответ на вопрос, который их давно беспокоит, хотя облегчения они не почувствуют. Звезды советуют сохранить самообладание, если кто-то попытается вывести вас из себя. Возможен разрыв с любимым человеком – Тельцы не смогут простить причиненную им боль.

Близнецы

Гороскоп обещает Близнецам сегодня отличный день для дизайна и креатива – можно заняться оформлением рабочего пространства или перестановкой в доме. Жизненный потенциал Близнецов сегодня высок, но суета и беспорядок потребуют от них большой ответственности и собранности. В личной жизни Близнецов возможны значительные события, но звезды не рекомендуют 15 марта принимать предложение от противоположного пола. Этому знаку зодиака не следует сегодня также говорить лишнего, особенно при других, так как их эмоциональность может стать причиной размолвки с близкими людьми.

Рак

Гороскоп советует Ракам сегодня не считать себя всесильными и не пытаться сделать невозможное, а оставаться самим собой. Из сложившейся ситуации Раки смогут вынести правильный урок, но плохое известие может поднять напряжение до предела. Звезды призывают не отчаиваться и любую неприятность воспринимать спокойно, так как скоро все переменится и жизнь снова станет безоблачной. Гороскоп напоминает Ракам, что люди восхищаются тем изяществом, которое этот знак зодиака демонстрирует даже в стрессовых ситуациях, что поможет им возглавить список претендентов на руководящий пост.

Лев

От Львов 15 марта на работе потребуется максимальная самоотдача – день подходит для рутинных дел. Гороскоп не рекомендует этому знаку зодиака сегодня начинать масштабные дела или долгосрочные проекты, так как неблагоприятные обстоятельства препятствуют их реализации. Несмотря на это Львы большую часть дня проведут в хорошем настроении и в награду вечером получат приятные известия. Звезды не советуют сегодня отправляться в дальнюю поездку, гулять в одиночестве или устраивать шумные застолья и споры, так как эмоции и так будут перехлестывать через край.

Дева

Гороскоп обещает Девам успех в новом деле, особенно тем, кто занимается творческой деятельностью. Деловая активность и общительность Дев создадут предпосылки для улучшения материального положения. Звезды советуют Девам не отступать и использовать все возможности и связи. Хороший день для прогулок и путешествий, но от серьезных денежных трат лучше воздержаться. Гороскоп не рекомендует заводить служебный роман и смешивать личную и профессиональную жизнь. Не позволяйте сердцу возобладать над разумом, так как риск, связанный с началом подобных отношений, слишком велик.

Весы

Весов ожидает благоприятный день для преобразования, начала новой работы и воплощения замыслов – гороскоп рекомендует им смело идти к поставленной цели. Возросший жизненный потенциал этого знака зодиака положительно повлияет на окружающих. Значительные события в личной жизни Весов ожидаются во второй половине дня. Гороскоп советует 15 марта уделить больше внимания семье – сходить с детьми в кино, театр или цирк или совершить прогулку на природе. Из-за перегруженности на работе найти время для отношений с близкими сложно, и чтобы не выбиться из графика, Весам придется подходить ко всему творчески.

Скорпион

Растущие амбиции и, соответственно, перегруженность на службе могут помешать личной жизни Скорпиона. Работа сегодня настолько захватит Скорпионов, что они обо всем остальном забудут. У представителей этого знака зодиака откроется второе дыхание, и они смогут доказать всем, что невозможное возможно. Благоприятен день для проявления помощи и милосердия – гороскоп рекомендует Скорпионам оказать 15 марта помощь всем, кто в ней будет нуждаться – родным, друзьям и коллегам. Планеты советуют этому знаку зодиака начать комплекс оздоровительных мероприятий, медитировать и молиться.

Стрелец

Финансовое положение Стрельцов сегодня нестабильно – им трудно проконтролировать движение денежных потоков, но звезды помогут этому знаку зодиака справиться с этой и любой другой задачей. В личной жизни Стрельцов возможны значительные события, поэтому 15 марта следует посвятить партнеру, семье и домашнему уюту. Гороскоп рекомендует этому знаку обратить внимание на здоровье – на самочувствии негативно могут сказаться неблагоприятное стечение обстоятельств, возможны отравления и несчастные случаи.

Козерог

В ближайшее время Козерогов ждет невероятный успех, а для этого гороскоп рекомендует этому знаку зодиака больше времени проводить на глазах у влиятельных людей, на которых они произвели положительное впечатление. Козероги почувствуют себя счастливыми, оказав помощь кому-то в решении проблемы. Жизненный потенциал Козерогов высок, однако вероятно ухудшение самочувствия или больших усилий потребует неприятное известие. Возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Не следует торопить события и прерывать отношения — пустите все на самотек, интуиция подскажет нужное решение.

Водолей

Звезды подарят Водолеям шанс сделать много полезного и не только для себя, так как этот знак зодиака справляется с тем, что не по силам многим другим. День благоприятен для умственной деятельности, решения нетривиальных задач, а также для продвижения своих проектов в правительственных учреждениях и общественных организациях. Жизненный потенциал Водолеев повышается. Звезды дарят им прилив сил, удачу, возможность располагать к себе окружающих. Любимое дело или увлечение подарит Водолеям удовольствие.

Рыбы

Для Рыб 15 марта благоприятно для деловых знакомств. Однако, гороскоп не рекомендует поспешно принимать все предложения, многие из которых могут оказаться впоследствии невыгодными. Для выяснения отношений с близкими 15 марта совершенно не подходит, поэтому звезды советуют посетить бассейн или просто прогуляться у водоема, так как Рыбы почувствуют облегчение, когда попадут в свою стихию. Ожидаются серьезные затраты и покупки, однако гороскоп рекомендует умерить свои желания.

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