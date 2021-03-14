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Звездное небо

Насколько опасен приближающийся к Земле самый большой и быстрый астероид 2001 FO32?

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Темы:
Тайны космоса и новые открытия (5)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210314/251162714/Naskolko-opasen-priblizhayuschiysya-k-Zemle-samyy-bolshoy-i-bystryy-asteroid-2001-FO32.html

Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров

ТБИЛИСИ, 14 мар - Sputnik. Стремительно приближающийся к Земле астероид 2001 FO32 не опасен, убежден ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров. 

Астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей 21 марта, в 19.03 по московскому времени - он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году. 

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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
К Земле приближается самый большой в этом году астероид

По словам Гонарова, опасаться надо не его, а небесных тел, находящихся на расстоянии Луны — более 384 тысяч километров.

"Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может", — сказал специалист телеканалу "Звезда".

Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычайно высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов.

 

Темы:
Тайны космоса и новые открытия (5)
Теги:
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