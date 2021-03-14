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Олимпийский огонь. В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии

Япония ввела ограничения для VIP-персон на Олимпийских играх

© AFP / PHILIP FONG
Общество
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VIP-гости не должны соблюдать жесткий карантин, однако должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

ТБИЛИСИ, 14 мар - Sputink. Власти Японии ввели дополнительные ограничения на предстоящие Олимпийские игры. Речь идет о сокращении количества людей в группах сопровождения зарубежных лидеров на мероприятии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Так, представителей посольств призвали ограничить численность членов групп сопровождения глав государства до 11 человек, а министров — до четырех.

Журналист держит плакат с олимпийскими кольцами
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
МОК опроверг еще один перенос Олимпиады в Токио

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио решили запретить иностранным болельщикам посещать соревнования. Мера призвана предотвратить распространение в Японии коронавируса. Уточняется, что решение не окончательное и вердикт будет вынесен в течение месяца. 3 февраля сообщалось, что во время Олимпиады в Токио болельщикам запретят кричать и петь. Спортсменов разрешено будет поддерживать только аплодисментами.

В ноябре 2020 года было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Уточнялось, что на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.

В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.

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