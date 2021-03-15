Гороскоп на 16 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 16 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды подарят шанс самореализоваться, раскрыть свой потенциал, начать новое дело, кого ждут отдых и развлечение, а кому предстоит работать, засучив рукава, и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды подарят Овнам отличную возможность начать новый проект и помогут преодолеть все препятствия, которые возникнут на пути, но советуют зря не рисковать. В первой половине дня Овнам для решения любых вопросов потребуется минимум усилий – успешным будут встречи, сотрудничество с деловыми партнерами и личные свидания. Однако вторая часть дня пройдет под знаком нерешенных проблем как в делах, так и в личной жизни. В этот день придется решать проблемы, которые Овны предпочитают забыть. Представители этого знака зодиака будут вынуждены разорвать старые связи и отправиться на поиски новых. Овны физически и эмоционально источены, что отражается и на окружающих их людях, поэтому гороскоп советует им полноценный отдых.

Телец

Гороскоп не рекомендует Тельцам 16 марта заниматься активной профессиональной деятельностью, так как в любой момент удача может отвернуться – лучше завершить ранее начатые дела. Волнения и стрессы возможны во второй половине дня – звезды советуют проявить больше терпения, чтобы избежать резких высказываний и суждений, о которых потом придется жалеть. Благоприятный день для путешествий и прогулок. Тельцам не следует обременять себя полностью хлопотами – они должны больше времени уделять отдыху и создавать по возможности для себя развлечения. Звезды советуют семейным Тельцам побаловать теплом и вниманием вторую половину, счастливые глаза которой вдохновят их на новые подвиги.

Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам 16 марта как можно больше сосредоточиться на своих должностных обязанностях, так как любые просчеты и ошибки вызовут недовольство начальства. В этот день вероятны и финансовые трудности. Вечер лучше всего провести дома в кругу семьи и близких друзей. Во второй половине дня звезды советуют этому знаку зодиака обратить внимание на свое здоровье или близких – могут обостриться хронические заболевания, возможны отравления и несчастные случаи. Некоторым Близнецам пойдет на пользу одиночество – оно подарит им новые силы.

Рак

Для Раков 16 марта связано с достижением целей – гороскоп советует не менять своих намерений под давлением извне, и скоро все поймут, что курс выбранный этим знаком зодиака, самый правильный. Все дела 16 марта так или иначе будут связаны с финансами, придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким, искать новые источники дохода. Звезды советуют Ракам оказать сегодня помощь другу, что еще больше укрепит дружбу. Ракам следует побольше отдыхать, чтобы не доводить себя до истощения. Вечер стоит провести в кругу семьи, это поможет возобновить и укрепить жизненные силы.

Лев

Гороскоп обещает Львам успех в новых проектах, особенно тем, кто занимается творческой деятельностью, если они заручились поддержкой надежного партнера. Любые дела сегодня потребуют много усилий, однако результаты ожиданий не оправдают. Львам следует позаботиться о своем здоровье – из-за активной деловой деятельности и нервных перегрузок возрастает риск простудных заболеваний. Поэтому Львам следует разумно тратить жизненные силы и хотя бы иногда полноценно отдыхать. Заводить новые знакомства сегодня не следует – ничего кроме пустоты они не принесут. А излишняя вспыльчивость и эмоциональность могут испортить отношения с близкими.

Дева

Девам гороскоп рекомендует 16 марта посвятить активному отдыху и провести больше времени на свежем воздухе – прогуляться в лесу или парке, поплавать, заняться благоустройством дачного участка, общаться с друзьями и принимать гостей. У семейных Дев возможна ссора с партнером или осложнения в отношениях с детьми. А вот одиноким представителям этого знака зодиака гороскоп предсказывает возможность найти свою половинку и рекомендует не отказываться от спонтанного свидания, которое может перерасти в нечто большее.

Весы

Гороскоп не рекомендует Весам что-либо менять 16 марта. Звезды советует этому знаку зодиака, собравшись с мыслями, довести до конца все начатые дела, даже если нет ни настроения, ни желания, чтобы не напороться на неприятности. Жизненный потенциал Весов все еще высок, но неопределенность и суета потребуют большой ответственности и собранности. Весы, что бы сегодня не случалось, должны принимать быстрые решения, руководствуясь сердцем, а не разумом. Также предстоит выяснение отношений с близким человеком, но есть шанс решить вопрос в свою пользу. Главное быть сдержанным, чтобы решить конфликт мирно.

Скорпион

Звезды обещают Скорпионам восстановление нарушенного равновесия и советуют провести 16 марта у воды – прогуляться у озера или речки, или посетить бассейн. Скорпионы почувствуют облегчение, когда попадут в свою стихию. Ожидаются серьезные затраты и покупки, однако гороскоп рекомендует умерить свои желания. Скорпионы могут сегодня восстановить отношения с близкими, пригласив их в кафе или ресторан, а заодно и себя побаловать. Такой поход пойдет на пользу представителям этого знака зодиака. Сегодня гороскоп подарит возможность Скорпионам завести интересные знакомства, которые окажутся очень полезными в будущем. Чтобы не пополнить коллекцию завистников и недоброжелателей, гороскоп не рекомендует этому знаку зодиака кричать сегодня о своем финансовом положении направо и налево, и делать крупные покупки.

Стрелец

Благоприятно для Стрельцов 16 марта для индивидуального или коллективного творчества, развлечений, общения с друзьями и приема гостей. Гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака сегодня быть осторожным в обращении с финансами, так как возможны внезапные расходы или потери. Звезды советуют Стрельцам избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен и не заводить откровенных разговоров, если не хотят услышать что-то неприятное для себя. Возможно обострение отношений в семье – стоит быть сдержаннее, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего родным людям.

Козерог

Козерогам сегодня придется поработать засучив рукава, главное, чтобы в течение дня они не растеряли боевой дух. Гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака быть осмотрительными делая покупки, чтобы не оказаться обманутыми. Козерогам также советуют сегодня не посещать рынок, отказаться от мясной пищи и спиртных напитков. Иммунитет Козерогов сегодня ослаблен и высока вероятность заболевания или отравления. В целом день благоприятен для отдыха, возобновления жизненных сил и энергии – прогуляйтесь по парку, а затем послушайте успокаивающую музыку.

Водолей

У Водолеев 16 марта появится шанс самореализоваться, раскрыть свой творческий потенциал и проявить способности во всех сферах деятельности. Возможно, получив важное сообщение, представители этого знака зодиака будут вынуждены отправиться в поездку. Перепады в настроении будут преследовать Водолея в течение всего дня, так как сегодня они почувствуют на собственной шкуре значение фразы "от любви до ненависти один шаг". Несмотря на это, сегодня никто не сможет выбить почву из-под ног этого знака зодиака, так как они знают, что за черной полосой последует белая.

Рыбы

Рыбам гороскоп рекомендует 16 марта посвятить раскрытию творческого потенциала – любимое дело или увлечение подарит удовольствие. Им также нужно завершить все дела, которые находятся на заключительной стадии, чтобы избежать разногласий с руководством. Благоприятен день также для путешествия, активного отдыха и любви. Гороскоп рекомендует 16 марта обуздать свою бурную фантазию, чтобы не раздуть из мухи слона, перекрутив чьи-то слова, чем навредит только себе. Возможны также ссоры с родственниками – звезды советуют Рыбам избежать конфликтов, чтобы не испортить никому настроение.

Материал подготовлен на основе открытых источников