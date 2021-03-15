Валерий Меладзе в шестой раз станет отцом

Коронавирусный локдаун, как видно, для звездной пары не прошел зря, и теперь в семье Меладзе-Джанабаевой появится еще один мальчик или девочка

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева ждут ребенка.

Джанабаева приятно удивила подписчиков, выложив свое фото в полный рост. В кадре певица стоит в длинном черном платье, которое облегает ее фигуру, поэтому не заметить округлившийся живот просто невозможно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Некоторые подписчики даже сначала не поверили в эту новость, подумав, что это старое фото, а другие сразу же принялись поздравлять.

"Альбина, какая вы умница! Радость! Пусть все будет легко!", – написала milana_plekhanova.

"Ну все, тайна открыта! Поздравляю!!!" – шутит пользователь vadu6a.

Других подробностей пока неизвестно, поскольку звездная пара в принципе не любит делиться подробностями из личной жизни. Так их два общих сына – Константин и Лука практически никогда не появляются в соцсетях родителей.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын – Лука.