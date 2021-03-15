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Вакцинация Спутником V

Страны ЕС захотели начать переговоры по "Спутнику V"

© photo: Sputnik / Chedli Ben Ibrahim
Общество
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Из стран ЕС Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность

ТБИЛИСИ, 15 мар - Sputnik. Отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Как отметил представитель ЕС, ведущий переговоры с производителями вакцин, речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству Рейтер.

Из стран ЕС Словакия и Венгрия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность. Италия изучает возможность начать производство "Спутник V" на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Times: Германия признала эффективность российской вакцины "Спутник V"

Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

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В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.

На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.

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