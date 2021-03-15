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Вид на дворец Риал, Мадрид, Испания

Четырехдневная рабочая неделя в Европе станет реальностью?

© photo: Sputnik / Igor Mikhalev
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210315/251178377/Chetyrekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-v-Evrope-stanet-realnostyu.html

Первыми в эксперименте поучаствуют испанские предприятия, и если все сложится – опыт могут перенять и другие страны ЕС.

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Европа в ближайшей перспективе может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а первыми на такой формат работы перейдут испанцы, сообщает Sputnik Беларусь.

Инициатива принадлежит партии левоцентристов Mas Pais. Идею поддержало правительство Испании. Как сообщает издание, пока речь идет о пилотном проекте. В эксперименте на первом этапе смогут принять участие все желающие.

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© Sputnik / STRINGER
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Если все получится, то на 32-часовую рабочую неделю будут переходить в добровольном порядке по всей стране. Работники в зарплате не потеряют, а финансовые затраты предприятиям компенсируют из бюджета страны.

Так в первый год компенсация будет в полном объеме недополученной выручки, во второй – выплатят из бюджета половину средств, в третий – треть. Предварительно, поучаствовать в проекте вызвалось около двух сотен предприятий.

Поводом для инициативы Mas Pais стал тот факт, что испанцы по статистике тратят на работу больше времени, чем в среднем по Европе. При этом качество – производительность труда – у испанцев низкая.

Многие эксперты полагают, если пример удастся, то опыту Испании могут последовать и другие европейские страны, тем боле что предложения о четырехдневке в ЕС звучат все чаще.

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