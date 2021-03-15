Коронавирус подтвердился у премьер-министра Эстонии

Премьер заверила, что будет продолжать работать из дома, руководить правительством через интернет, делать презентации в парламенте

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Положительный результат теста на коронавирус оказался у премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Сегодня тот день, когда я присоединилась к тем тысячам эстоноземельцев, которые получили положительный результат теста на коронавирус", - написала Каллас в Facebook.

Премьер отметила, что точно не знает, где могла бы заразиться. "До прошлого четверга я как близкоконтактная была 10 дней в самоизоляции. По выходу из изоляции сдала тест, результат был негативный, чувствовала себя превосходно. Но и после этого старалась работать по возможности по интернету, чтобы сократить число контактов", - отметила Каллас.

Премьер заверила, что будет продолжать работать из дома, руководить правительством через интернет, делать презентации в парламенте и выполнять все другие действия, необходимые для работы правительства в кризисной ситуации.

На 15 марта в Эстонии зафиксировано 86 086 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,07% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Эстонии погибло уже 728 человек, летальность составляет 0.85%. Полностью вылечили от вируса 60 007 человек, восстановление составляет 69.71%. Эстония занимает 90 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.