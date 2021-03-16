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Дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе Эрика Куталия

Дочка Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сменила имидж и шокировала подписчиков

photo: e_ttg / instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (436)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210316/251182538/Dochka-Ivana-Urganta-Erika-Kiknadze-smenila-imidzh-i-shokirovala-podpischikov.html

20-летняя Эрика показала настоящие чудеса перевоплощения: в Сети обсуждают новую публикацию наследницы шоумена

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Падчерица российского телеведущего Ивана Урганта, дочь его супруги-грузинки Натальи Кикнадзе от первого брака Эрика Кикнадзе произвела фурор в Сети – двадцатилетняя девушка кардинально сменила прическу, цвет волос и даже бровей.

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Публикация от 💒🍒ERIKA 🎲💒 (@e_ttg)

Эрика давно обосновалась в Нью-Йорке и вовсю пользуется свободой. Так, на днях она решилась на трендовое, рваное каре, но решила, что этого будет мало. Эрика также покрасила волосы и брови в необычный цвет, не оставляющий шансов затеряться в толпе зевак.

Инстадива успела похвастаться новым образом в Instagram, где собрала немало лайков, восторженных комплиментов и даже критикующих замечаний.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 💒🍒ERIKA 🎲💒 (@e_ttg)

"Ох, полегче, красотка", "Реальная перчинка", "А как отреагировал папа Ургант?", "Слишком смело", "Мне больше нравился твой естественный оттенок" прокомментировали фолловеры.

Это далеко не первый смелый поступок Эрики за последнее время. В конце февраля она вместе со своим молодым человеком, афроамериканцем Мозесом (Муса) снялась в откровенной съемке для бренда Jacquemus. Кикнадзе стала героиней рекламной кампании бренда Jacquemus, новая коллекция которого получила лаконичное название – "Любовь". Модельер хотел показать, насколько это чувство бывает разным. 

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Публикация от 💒🍒ERIKA 🎲💒 (@e_ttg)

Эрика Кикнадзе является дочерью Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Вахтангом Куталия. Помимо Эрики, у Кикнадзе с Куталия есть общий сын Нико, который живет с отцом.

Брак с Иваном Ургантом для Кикнадзе второй, вместе они еще с 2007 года. Эта пара считается одной из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса, так как максимально держит личную жизнь в тайне. Для обоих этот брак стал вторым. Пара воспитывает троих детей: Эрику, Нину и Валерию.

Эрика сначала училась в Лондоне, а теперь живет в США, где изучает искусство, моду и дизайн в престижном учебном заведении Parsons School of Design.

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Темы:
Светская хроника (436)

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