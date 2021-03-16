Европа может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Ожидается, что первыми в эксперименте поучаствуют испанские предприятия, и если все сложится – опыт могут перенять и другие страны ЕС

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Европа в ближайшей будущем может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а первыми на такой формат работы перейдут испанцы, пишет The Guardian.

Инициатива принадлежит партии левоцентристов Mas Pais. Идею поддержало правительство Испании. Как сообщает издание, пока речь идет о пилотном проекте. В эксперименте на первом этапе смогут принять участие все желающие.

Если все получится, то на 32-часовую рабочую неделю будут переходить в добровольном порядке по всей стране. Работники в зарплате не потеряют, а финансовые затраты предприятиям компенсируют из бюджета страны.

Так, в первый год компенсация будет в полном объеме недополученной выручки, во второй – выплатят из бюджета половину средств, в третий – треть. Предварительно поучаствовать в проекте вызвалось около двух сотен предприятий.

Поводом для инициативы Mas Pais стал тот факт, что испанцы по статистике тратят на работу больше времени, чем в среднем по Европе. При этом качество – производительность труда – у испанцев низкая.

Большинство специалистов полагают, если пример удастся, то опыту Испании могут последовать и другие европейские страны, тем боле что предложения о четырехдневке в ЕС звучат все чаще.

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