13:07 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Служащие за работой в офисе

Европа может перейти на четырехдневную рабочую неделю

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Общество
Получить короткую ссылку
5410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210316/251182845/Evropa-mozhet-pereyti-na-chetyrekhdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu.html

Ожидается, что первыми в эксперименте поучаствуют испанские предприятия, и если все сложится – опыт могут перенять и другие страны ЕС

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Европа в ближайшей будущем может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а первыми на такой формат работы перейдут испанцы, пишет The Guardian.

Инициатива принадлежит партии левоцентристов Mas Pais. Идею поддержало правительство Испании. Как сообщает издание, пока речь идет о пилотном проекте. В эксперименте на первом этапе смогут принять участие все желающие.

Интернет пользователи работают на компьютере
© AP Photo / Kin Cheung
Работа на удаленке: названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Если все получится, то на 32-часовую рабочую неделю будут переходить в добровольном порядке по всей стране. Работники в зарплате не потеряют, а финансовые затраты предприятиям компенсируют из бюджета страны.

Так, в первый год компенсация будет в полном объеме недополученной выручки, во второй – выплатят из бюджета половину средств, в третий – треть. Предварительно поучаствовать в проекте вызвалось около двух сотен предприятий.

Поводом для инициативы Mas Pais стал тот факт, что испанцы по статистике тратят на работу больше времени, чем в среднем по Европе. При этом качество – производительность труда – у испанцев низкая.

Большинство специалистов полагают, если пример удастся, то опыту Испании могут последовать и другие европейские страны, тем боле что предложения о четырехдневке в ЕС звучат все чаще.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться