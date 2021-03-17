"Возьму маску и при параде выйду подышать": Наталия Орейро посвятила COVID песню

Композиция Орейро о постковидном будущем, когда "все смогут обниматься и целоваться". А пока актриса предлагает помечать о том, как скоро люди смогут "вместе танцевать"

ТБИЛИСИ, 17 мар - Sputnik. Уругвайская исполнительница и актриса Наталия Орейро записала песню о COVID-19 на русском языке – ролик появился на YouTube и уже набрал более 65 тысяч просмотров.

Звезда "Дикого ангела" никогда не скрывала свою любовь к России и русскому языку. В своих многочисленных интервью она без особых проблем выражалась на иностранном для себя языке.

В первом куплете своей "коронавирусной" песни Наталия поет на своем родном языке. Композиция Орейро о постковидном будущем, когда "все смогут обниматься и целоваться". А пока актриса предлагает помечать о том, как скоро люди смогут "вместе танцевать".

В песне можно услышать строки: "Под замком, одна и на диване ритм услышу музыкальный, возьму маску и при всем параде выйду подышать".

Летом 2020 года артистка заявила о своем желании получить российское гражданство. Эта идея пришла ей в голову после участия в шоу Ивана Урганта, в ходе которого ведущий в шутку предложил Орейро стать россиянкой. Она ответила, что поклонники из России, зная о ее любви к их стране, дарят ей ненастоящие российские паспорта.

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