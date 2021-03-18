Гороскоп на 19 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 19 марта, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет сделать карьеру, кто улучшит свое материальное положение, кто встретит свою судьбу, а кому предстоит решать проблемы и работать, засучив рукава.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 19 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнов 19 марта ждет успех в делах, которые приведут к увеличению материального благосостояния. Представителям этого знака зодиака, занимающимся предпринимательской деятельностью, гороскоп не рекомендуют участвовать в рискованных инвестициях, чтобы не потерять свои деньги, а свободные средства лучше вложить в рекламу. Отношения с партнером на фоне бытовых проблем могут обостриться, но гороскоп советует быть терпимее и спокойно обсудить все волнующие вопросы, а не копить обиды. Высока сегодня вероятность травм, поэтому нужно проявлять осторожность на дороге и в спортзале. Свободных Овнов 19 марта может ждать судьбоносная встреча. Ей суждено произойти далеко от дома, возможно в другом городе.

Телец

Тельцам планеты готовят испытания. Любое дело потребует от них гораздо больше усилий и времени, чем предполагалось. Отношения с начальством и коллегами также будут складываться не совсем гладко, возможны споры. Плохую службу может сослужить сегодня упорство Тельцов в достижении цели, хотя гороскоп не рекомендует им напрягаться, а свойственный знаку зодиака оптимизм поможет выйти с честью из запутанных ситуаций. Финансовое будущее Тельцов сегодня неопределенно – самое время подумать о накоплении материальных средств. Настроение у Тельцов сегодня подавленное – им полезно провести вечер в спокойной обстановке, например, посмотреть телевизор или почитать. Ссора с любимым человеком надолго расстроит Тельцов, поэтому лучше сдержать эмоции и спокойно все обсудить.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сегодня заняться планированием своего будущего и составить список желаний. Представителям этого знака зодиака следует завершить все незаконченные дела, чтобы избежать неприятностей и не браться за новые задачи. Близнецов могут отправить в командировку, которая перевернет жизнь одиноких представителей знака зодиака. Женатым Близнецам нужно оказать помощь своему партнеру и помочь родственнику, который, может, окажется в больнице. Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье и быть аккуратными с физическими упражнениями, так как у них могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами.

Рак

Звезды советуют сегодня Ракам не лениться и приложить все усилия, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и, если будет такая возможность, не упустить шанс блеснуть умом. Ожидаются некоторые перемены в материальной жизни, но проблем с деньгами у Раков не предвидится, так что они могут не беспокоиться по этому поводу. Эмоциональное состояние Раков из-за повышенной агрессивности планет может стать нестабильным, поэтому им потребуется поддержка близкого человека. У многих представителей знака зодиака ослаблен иммунитет, и его восстановление должно стать первостепенной задачей. В жизни Раков появится достойный человек, с которым они смогут вступить в брак. Гороскоп советует не слушать друзей и родственников, которые могут стать единственным препятствием на пути к их счастью.

Лев

Львы 19 марта смогут привлечь внимание руководства благодаря безостановочному генерированию новых идей. Но звезды советуют экономить деньги – вероятно, они понадобятся знаку зодиака для крупных финансовых затрат в скором будущем. В целом 19 марта будет очень сложным и насыщенным. Больших усилий и энергии потребуют активные действия, поэтому гороскоп рекомендует накануне как следует выспаться. Жизненный потенциал и личное обаяние Львов усиливается. Благоприятны творческие искания, общение с друзьями, любовные свидания, интимные отношения. В решении любых вопросов Львам надлежит сосредоточиться на главном, но если вдруг у них появится немного свободного времени, им нужно насладится тишиной.

Дева

Не самый удачный день ожидает Дев 19 марта – нерешенные проблемы в делах или личной жизни. Переговоры с партнерами пройдут сложно и ощутимых результатов, вероятно, не принесут. Возможно, получив важное сообщение, представители этого знака зодиака будут вынуждены отправиться в поездку. У Дев, вероятно, возникнут финансовые проблемы, связанные с домашними хлопотами, но им не следует забивать голову бытовыми вопросами. Не исключено, что друзьям или родственникам Дев 19 марта потребуется помощь, но если они одолжат друзьям деньги, то могут нажить себе неприятности. Отношения с партнером могут остыть, если их никак не подпитывать, ведь ничего более разрушительного нет для романтики, чем повседневная рутина. Девам также нужно обратить внимание на свою внешность и питание, чтобы не потерять форму.

Весы

Весам сегодня сложно будет сконцентрироваться на решении рабочих задач, но после обеда работоспособность существенно вырастет. В материальном плане ситуация в целом останется стабильной. Гороскоп рекомендует снизить интенсивность нагрузок и посвятить отдыху больше времени, так как организм не железный, а здоровье – не безгранично. На личном фронте тоже не все спокойно – вероятна вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег. Нежелание Весов сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений. В связи с этим гороскоп предупреждает, что самочувствие может ухудшиться.

Скорпион

Космос поможет Скорпионам 19 марта осуществить любые замыслы, требующие решительности. Задачи, которые раньше казались непосильными, теперь будут Скорпионам по плечу. Благоприятен день и для финансовых сделок, возможно получение прибыли. Скорпионы в хорошей физической форме, в отличие от эмоционального состояния. Им предстоит много работы, но нельзя забывать и об отдыхе. Отдых в компании друзей и совместные поездки способны украсить жизнь новыми впечатлениями. Скорпионы будут виновны в обострении отношений в семье, поэтому не должны забывать о смирении и прощении.

Стрелец

Звезды предостерегают Стрельцов от опрометчивых поступков – им не следует сегодня решать финансовые вопросы, брать ссуды и кредиты. Противопоказаны поспешность и суетливость. Карьерным перспективам поможет тяжелая работа. Представителям этого знака зодиака, занимающимся предпринимательской деятельностью, гороскоп сулит денежный рост. Но увлеченная работа, требующая большого физического напряжения, основательно подорвет силы Стрельцов и отрицательно скажется на самочувствии. Благоприятно 19 марта для активного отдыха в компании приятных людей, путешествий или прогулок на свежем воздухе. Хороший период и для зачатия ребенка – звезды советуют провести вечер наедине с любимым человеком. Но самолечением сегодня заниматься не стоит – при появлении негативных симптомов обратитесь сразу к врачу.

Козерог

Космос поможет Козерогам сегодня в осуществлении любых замыслов, требующих сообразительности и умственных сил. У предпринимателей появится возможность вложить выгодно свои средства. В то же время гороскоп рекомендует в течение ближайших 24 часов отказаться от привычных удовольствий, чтобы не нанести ущерб бизнесу. Козероги могут обидеть сегодня любимого человека, не оценив искренних порывов. Звезды советуют ежедневно вносить в отношения с партнером что-то новое, чтобы рутина не снижала накал любви. Козерогам, обычно обладающим отменным здоровьем и иммунитетом, не стоит испытывать на прочность свой организм, а лучше постоянно выделять время для полноценного отдыха.

Водолей

Звезды говорят, что ключ к успеху Водолеев 19 марта – спонтанные решения. Гороскоп не рекомендует откладывать срочные дела на потом, в противном случае лавина невыполненных дел вскоре накроет их с головой. Трудиться Водолеи будут не покладая рук, зато не смогут пожаловаться на недостаток финансов. Прекрасное время для общения, но контактов с вечно недовольными и скучными людьми лучше избегать. Рекомендует гороскоп присмотреться к своему окружению – возможно дружеские отношения перерастут в нечто большее. Невинное на первый взгляд увлечение может разрушить семью, а плохой иммунитет может стать причиной недомогания.

Рыбы

Гороскоп Рыбам рекомендует перейти на режим экономии, так как в ближайшее время надеяться на какие-либо денежные поступления им не следует. Помощи ждать представителям этого знака зодиака от родных и близких не приходится – самые сложные проблемы Рыбы должны решать самостоятельно. Возможны знакомства с важными людьми, которым удастся разглядеть в Рыбах квалифицированного специалиста. В отношениях с близкими у Рыб царит гармония – понимают друг друга с полуслова и много времени проводят вместе. Звезды советуют Рыбам приближать к себе только достойных внимания, а также хорошо подумать, прежде чем вернуться к старым отношениям. Рыбам следует обратить внимание на свое здоровье – им нужно больше двигаться, а часовая пешая прогулка благотворно отразится на их самочувствии.

Материал подготовлен на основе открытых источников