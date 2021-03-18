Комитет Евросоюза подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Несмотря на подтвержденную безопасность вакцины AstraZeneca, регулятор ЕС все же внесет информацию о случаях тромбозов в описание препарата

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА пришел к заключению, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна против коронавируса, сообщила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

"Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19", - сказала она.

По ее словам, комитет по безопасности не смог пока выявить связь между осложнениями и качеством препарата. "На этот момент доказательств связи осложнений с препаратом не выявлено", - подчеркнула она.

При этом глава ЕМА добавила, что категорически исключить такой возможной связи все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.

Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА провел в четверг внеочередное заседание, на котором оценил собранные и проанализированные за последнее время данные по инцидентам с привитыми вакциной AstraZeneca, у которых развивались тромбоэмболические осложнения.

Несмотря на подтвержденную безопасность вакцины AstraZeneca, регулятор ЕС все же внесет информацию о случаях тромбозов в описание препарата.