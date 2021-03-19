Гороскоп на 20 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 20 марта, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет начать новое дело, сделать карьеру, освоить новые навыки и улучшить свое финансовое положение, а кому лучше провести выходной в кругу семьи и друзей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос дает Овнам 20 марта шанс сделать невозможное – повернуть дело так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Служебное положение будет достаточно прочное – возможен и определенный рост. По гороскопу Овнам афишировать на работе личную жизнь не следует – это может не понравиться начальству. Звезды рекомендуют сегодня быть более сдержанными, чтобы не испортить отношения с близкими, поэтому представителям этого знака зодиака, прежде чем что-то предпринимать, следует обдумать свои слова и действия. Жизненный потенциал Овнов понижается. Личную жизнь может осложнить необдуманное обещание, а визиты и поездки видимых результатов не принесут. Отдыхать гороскоп рекомендует в семейном кругу или в одиночестве.

Телец

Тельцам звезды 20 марта советуют не искать новых путей, расширять сферу деятельности или заниматься новыми делами, а идти уже проверенным. Не принесут знаку зодиака ожидаемого результата и торговые операции. По гороскопу возможны осложнения отношений с коллегами по работе, поэтому Тельцам предпочтительнее заниматься индивидуальной деятельностью. Нерешенные финансовые вопросы с родственником могут отразиться как на отношениях с ним, так и на атмосфере в семье. Сдержанность и терпение помогут избежать скандала со второй половинкой. Тельцам надлежит обратить внимание на свое здоровье – не употреблять много жидкостей и алкогольные напитки, что может ухудшить самочувствие.

Близнецы

Гороскоп не рекомендует Близнецам 20 марта проявлять активность в профессиональной сфере, расширять сферу деятельности или заниматься новыми делами. Лучше закончить ранее начатые дела, так как удача от них может отвернуться. Осторожность и внимательность необходимы в выполнении любого дела. Не советуют звезды Близнецам рассчитывать на успех и в любовных делах. Жизненная энергия знака зодиака неустойчива, поэтому Близнецам нужно избегать резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Отношения между партнерами могут обостриться – возможно всплывут старые обиды и упреки.

Рак

Благоприятным 20 марта будет для Раков – они смогут приступить к выполнению намеченных планов, просчитав и продумав все варианты. Нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут Ракам расширить сферу деятельности или найти решение старой проблемы. Гороскоп рекомендует избегать рискованных финансовых операций и не заключать коммерческие сделки. Самочувствие Раков сегодня далеко не идеально, представителям этого знака зодиака не следует употреблять непривычные продукты и напитки, так как опасность сильного отравления или аллергической реакции велика. Звезды советуют Ракам не переутомляться и не взваливать на себя слишком большую ответственность и много работы, не гнаться за развлечениями, а лучше лечь пораньше спать.

Лев

От Львов немедленного решения потребуют взятые ранее обязательства или нерешенные проблемы в личной жизни. Особая аккуратность представителям этого знака зодиака потребуется сегодня и в подписании договоров, финансовых документов и любых контрактов. Космос сулит Львам улучшение семейного бюджета и советует заранее со всеми домочадцами продумать их распределение, например, какие покупки необходимо сделать в первую очередь, которые принесут много радости всей семье. В то же время, гороскоп рекомендует Львам быть сдержаннее и сговорчивее, так как не исключены ссоры и противостояния. От бракосочетания 20 марта Львам лучше отказаться.

Дева

Девам следует избегать активности в делах. Вероятны трудности как в преподавательской деятельности и учебе, так и ошибки при оформлении документов, так как удача может от них отвернуться в любой момент. Особую осторожность должны проявлять работники бюджетной сферы. Стоит уделить больше внимания сегодня семье, особенно детям. Девам, которые хотят иметь хорошую физическую форму, нужно заниматься ежедневно спортом и начать тренировки уже сегодня. Гороскоп рекомендует Девам избавиться от фантазий и изучить искусство общения, поскольку любые инициативы с партнером эффективны только как совместные проекты.

Весы

Не самый удачный день ожидает Весов 20 марта – гороскоп не рекомендует проявлять активность в профессиональной сфере, заниматься новыми делами или расширять связи, так как удача в любой момент может их покинуть. Сегодня от Весов требуется особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. Хорошей идеей станет возможный переезд, даже если Весы не ожидали и на данный момент против. Проблем со здоровьем у Весов нет, но следует воздержаться от излишеств, в частности от большого количества спиртных напитков. По гороскопу в отношениях между близкими людьми возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости.

Скорпион

Сложности ожидают Скорпионов 20 марта – с утра возможны конфликты, обострение хронических заболеваний, несчастные случаи и травмы. Избавиться от неприятностей сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а мудрость и проницательность помогут избежать конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Скорпионам провести субботу с семьей, тем более, что они начинают отдаляться от родных и близких. В то же время космос сулит Скорпионам долгожданные изменения и важно не спугнуть их. Поход в салон красоты, запланированный на сегодня, Скорпионам лучше отменить, дабы не разочароваться потом в результате. Позаботиться нужно и о здоровье – уделить внимание пищеварительной системе и не позволять себе лишних калорий.

Стрелец

Гороскоп не рекомендует Стрельцам расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или искать новые источники заработка. Удача в любой момент может отвернуться от знака зодиака – все начинания потерпят крах, намеченные планы не сбудутся, а дружеское участие может обернется враждой. Стрельцам следует заниматься сегодня текущими делами и не планировать подписание договоров и других важных мероприятий. Представителям этого знака зодиака также следует избегать свойственных им резких высказываний и суждений, о которых им потом придется жалеть. А вот в личной жизни Стрельцов ожидается много благоприятных перемен – возможно приобретение квартиры или дачи, или переезд в новый дом. Семейным Стрельцам 20 марта лучше посвятить улучшению своего быта.

Козерог

Гороскоп рекомендует Козерогам не терять головы от изобилия деловых предложений и соблазнов и заняться тем, что на данный момент наиболее реально. Козерогам сегодня нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, так как возможны ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. Звезды советуют этому знаку зодиака сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. Звезды советуют провести его в кругу близких людей, готовых разделить ваши заботы и тревоги и просто поддержать вас добрым словом. Утро подходит для неспешных бесед, мелких домашних дел или праздного времяпровождения. А вечером можно прогуляться на свежем воздухе в приятной компании.

Водолей

Звезды советуют Водолеям проявить инициативу и использовать все возможности для укрепления своего положения. Сегодня легко даются новые знания, поэтому они должны воспользоваться моментом и окунуться в ту сферу, куда раньше заглядывать не решались. Возможно, Водолеям будет нужна психологическая поддержка близких людей. Во второй половине дня эмоциональная впечатлительность может стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми. В личной жизни Водолея вероятны неожиданные повороты – некоторые представители знака зодиака откроют в любимом человеке незнакомые грани характера. Звезды советуют Водолеям очаровать избранника, используя свое обаяние, но при этом не терять собственной головы. Водолеям следует обратить внимание на свое здоровье и начать укреплять свой организм — ежедневная зарядка, посещение тренажерного зала и бассейна станут первым этапом на пути оздоровления.

Рыбы

Для Рыб 20 марта связано с достижением намеченных целей, только звезды советуют бороться с искушениями и соблазнами всеми силами. Все дела 20 марта так или иначе будут связаны с финансами – Рыбам придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким и искать новые источники дохода. Энергетический потенциал Рыб высок, поэтому сил хватит с избытком на все, главное помнить, что организм в постоянном тонусе поддерживает активный образ жизни и помогает сохранять здоровье. Удача не покинет Рыб и в личной жизни. Они с легкостью победят соперницу или соперника, если таковые есть, и сумеют наладить мир и спокойствие в своей семье.

Материал подготовлен на основе открытых источников