"Скоро понадобится еще один стул": Меладзе подтвердил, что скоро станет отцом

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе поделился милым фото со своими дочерьми и впервые подтвердил, что скоро вновь станет отцом.

Меладзе очень редко делится совместными фотографиями с членами семьи, но в этот раз решил опубликовать снимок с обеда вместе с Ингой, Софьей и Ариной за одним столом.

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"Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети – это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул", – шутит Меладзе, намекая на скорое пополнение в семье.

Подписчики оказались очень рады за своего любимого исполнителя и оставляют свои добрые пожелания.

"Так мило! Счастья и здоровья вашей большой растущей семье! – пишет фан-страница vvmmeladze.

"Очень радуемся за Вас с Альбиной!" – написала natakosmetic.

"Это очень показательно, как мужчина относится к своим деткам, особенно к дочкам! С таким папой девочки вырастут прекрасными, любящими себя женщинами!" – подмечает ekaterina.zusha.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, а роман их начался, когда певица пела на бэк-вокале в группе "ВИА Гра". Что касается его сына Константина, то он родился, когда его родители еще не были женаты. Тогда Меладзе состоял в браке с Ириной Меладзе, с которой прожил более двадцати лет.

Теперь у Валерия Меладзе три дочери от первого брака и два сына от второго.

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