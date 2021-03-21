Гороскоп на 22 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 22 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака благоволит космос и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Сложный день ожидает Овнов 22 марта – избежать неприятностей на работе поможет интуиция. Рассчитывать на чью-то помощь сегодня не стоит – все преграды преодолевать придется самостоятельно. Несдержанность в поступках и категоричность в суждениях могут привести к значительным финансовым потерям и неблагоприятно отразиться на отношениях с близким человеком. Чтобы уладить конфликты, звезды советуют Овнам немного умерить гордыню. Галактика обещает сегодня бурный роман – полный эмоций и страстей, но, увы, непродолжительный. Возможны расходы, связанные с болезнью родных и близких. Позаботиться представителям знака стоит и о собственном здоровье – гороскоп рекомендует завести домашнего питомца.

Телец

Тельцам следует сегодня воздерживаться от скандалов и конфликтов с начальством и коллегами по работе и решить проблемы, пустив в ход свою улыбку и обаяние. В то же время космос обещает, что 22 марта наконец-то начнут работать в полную силу и приносить доход проекты прошлых лет, которые казались безнадежными. Конфликт возможен и в отношениях с близким человеком, который перерастет в затяжную ссору. Поэтому Тельцы должны постараться перенести все важные разговоры на следующую неделю, чтобы избежать разногласий с друзьями и родственниками. Заниматься 22 марта следует только неотложными делами. Благоприятен день для активного отдыха – прогулок на свежем воздухе или путешествий. Гороскоп рекомендует уделить внимание здоровью – возможно, состояние ухудшится. К вечеру у некоторых представителей знака зодиака может обостриться депрессия.

Близнецы

Близнецам 22 марта следует быть очень внимательными при совершении финансовых расчетов, так как есть вероятность, что их попытаются обмануть. Звезды говорят, что этот неприятный инцидент может случиться как на рабочем месте, так и в магазине – во время оплаты товаров. День благоприятен как для коллективного, так и индивидуального творчества, а также для общения с друзьями, приема гостей. Близнецам нужно провести как можно больше времени на свежем воздухе – заняться благоустройством дачи или просто прогуляться по парку. Вечером вероятны конфликты в семье – вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег. В личной жизни одиноких Близнецов возможны изменения, которые заставят этот знак зодиака пересмотреть приоритеты и свое отношение к партнеру. Близнецам нужно найти для себя миролюбивое хобби, которое избавит их от стрессов и придаст сил и бодрости, вроде вязания или плетения макраме.

Рак

От Раков работа сегодня потребует максимальной отдачи – руководство поручит представителям знака зодиака новый проект и даст при его выполнении непривычные полномочия, что заставит их гордиться собой. Но звезды советуют соблюдать во всем меру и не менять слишком резко привычный режим дня, чтобы не истощить свои физические силы. Гороскоп рекомендует приготовиться к неприятному разговору, так как могут нагрянуть кредиторы, у которых они занимали деньги. Ракам следует уделять внимание окружающим их людям, так как в последнее время они были настолько сосредоточены на работе, что полностью забыли о родных и близких.

Лев

Космос преподнесет Львам 22 марта приятный сюрприз – они смогут заключить выгодную сделку, а также получить предложение перейти на более интересную работу. Гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака избавиться от привычки тратить деньги на ненужные вещи, так как в скором времени им потребуется крупная сумма. Семейным Львам звезды не советуют увлекаться ремонтом, особенно если он в течение некоторого времени уже продолжается – лучше посвятить свободное время совместной развлекательной программе. А одиноким представителям этого знака зодиака нужно взять ответственность за свою жизнь в собственные руки, чтобы добиться счастья.

Дева

По гороскопу для Дев первая половина 22 марта будет не слишком удачной, и чтобы не понести финансовый ущерб, от капиталовложений лучше отказаться. Взаимоотношения знака зодиака с партнерами и коллегами по работе могут осложниться, поэтому от активных действий также лучше отказаться. Воздержаться следует Девам и от резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть. Лучше провести этот сложный день в кругу родных – Девы почувствуют, как уют семейного гнездышка заряжает их энергией и помогает набраться сил. Тем одиноким представителям знака зодиака, которые тяготятся отношениями, пора перестать играть в любовь, а вот у семейных – чувства обновятся.

Весы

Звезды сулят Весам 22 марта удачу – ключом к успеху станет умение ладить с людьми и строить доверительные отношения в команде. Это качество поможет выбрать правильную линию поведения как с руководством, так и с коллегами. Гороскоп говорит, что сегодня высока вероятность финансовых потерь и советует Весам принять соответствующие меры. Звезды советуют вторую половину дня провести на воздухе – заняться благоустройством дачи или просто прогуляться по парку. А вот резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть, лучше избежать. Гороскоп не рекомендует Весам рассчитывать на успех и в любовных делах. Им придется сегодня вспомнить о здоровье – курс лечебной гимнастики поможет избежать проблем с суставами и позвоночником.

Скорпион

Космос благосклонен сегодня к Скорпионам и принесет им массу сюрпризов. В то же время гороскоп не рекомендует начинать 22 марта новые проекты и предлагает отложить их до следующей недели. Звезды советуют Скорпионам, отменив все визиты, отдыхать сегодня в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака возобновятся и окрепнут. Благоприятен день для покупок и приобретений, а также объяснения в любви. Высока вероятность, что ваше признание будет принято благосклонно. Семейным представителям знака зодиака необходимо освежить свои отношения с партнером, поэтому могут возникнуть неожиданные дополнительные расходы. Гороскоп рекомендует Скорпионам не пренебрегать утренней зарядкой, так как организм нуждается в дополнительных движениях.

Стрелец

Стрельцам 22 марта придется работать, засучив рукава, и весь день копаться в бумагах, чтобы найти ошибку, которая влечет за собой существенные финансовые потери. Вероятны конфликты с людьми, от которых зависит их финансовое положение. К крупным финансовым потерям также могут привести непорядочность партнеров или ложные обещания. Неблагоприятен день и в супружеских отношениях — отдалиться могут даже стабильные пары. Поэтому звезды не советуют принимать сегодня важные решения, связанные с личными отношениями. Стрельцы не должны пренебрегать своим здоровьем и помнить – "делу время, потехе час".

Козерог

Звезды советуют Козерогам отложить на несколько дней принятие серьезных решений и воздержатся от активных действий в профессиональной деятельности, так как могут открыться новые неожиданные обстоятельства. Представители этого знака зодиака 22 марта, чтобы не столкнуться с обманом, должны все делать самостоятельно и не ждать помощи от близких или опираться на партнеров. Вероятны неожиданные проблемы, которые существенно ухудшат финансовое положение и отразятся на отношениях с близким человеком. Козерогам нужно уделить внимание здоровью – суставы знака зодиака очень уязвимы, поэтому им придется уменьшить физическую нагрузку. У Козерогов появится сегодня стремление стать в семье настоящим лидером, но они должны понимать, что у "главы семейства" на самом деле больше обязанностей, чем прав.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям отложить любые финансовые операции или коммерческие поездки на более благоприятное время. В то же время им нужно быть готовыми получить желаемое в действительности. Интуиция сегодня Водолеев не подведет и поможет принимать правильные решения. Но из-за повышенной агрессивности планет эмоциональное состояние может стать нестабильным и им потребуется поддержка близкого человека. По гороскопу сегодня следует постараться провести больше времени на свежем воздухе – благоустроить дачный участок или прогуляться по парку. Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше воздержаться от спиртных напитков и не использовать острые и режущие предметы.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам сосредоточиться 22 марта на том, чтобы сохранить за собой занимаемое место, так как думать сегодня о продвижении по служебной лестнице не приходится. Звезды советуют этому знаку зодиака хорошо обдумать все свои действия и не рубить с плеча, что бы ни случилось. Первую половину дня Рыбам следует посвятить оформлению деловых бумаг и документов, так как вероятны проверки и инспекции. Вечер лучше провести в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака не только возобновятся, но и значительно окрепнут. Взаимоотношения Рыб с партнерами значительно укрепятся, а одиноким представителям знака зодиака звезды советуют приготовиться к любовным приключениям, даже если никогда не замечали за собой тяги к авантюризму.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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