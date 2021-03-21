Режим ЧС в Чехии может быть продлен на две недели

За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в Чехии, население которой составляет около 10,7 миллиона человек, достигло 1 469 547

ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Правительство Чехии намерено продлить до 11 апреля режим чрезвычайной ситуации, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, передает Sputnik Беларусь.

Режим ЧС был введен в стране на фоне пандемии коронавируса 5 октября минувшего года, затем повторно – в феврале нынешнего, срок его окончания в данный момент запланирован на 28 марта. Однако правительство намерено продлить его еще на две недели. Как рассказал Гамачек, решение будет принято на одном из ближайших заседаний, после чего нижней палате парламента будет предложено его утвердить.

Первый вице-премьер отметил, что благодаря действующим в республике жестким социальным ограничениям, среди которых комендантский час и ограничение передвижения жителей границами административных районов проживания, суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Тем не менее о смягчении ограничительных мер говорить еще рано, подчеркнул Гамачек.

За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в Чехии, население которой составляет около 10,7 миллиона человек, достигло 1 469 547. От заболевания, вызываемого вирусом, умерли 24 667 жителей республики.